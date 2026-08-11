ドゥシャン・ヴラホヴィッチが個人合意に達し、水曜日にイスタンブール行きの飛行機に乗る

ドゥシャン・ヴラホヴィッチは、キャリアをトルコ・スーパーリーグで続けることになりそうだ。ファブリツィオ・ロマーノらの報道によると、フリーとなっていたセルビア代表FWはベシクタシュと個人合意に達した。

ベシクタシュのテクニカルディレクター、エドゥアルト・グラフ氏は、ヴラホヴィッチを口説き落とすためにベオグラードへ渡っており、その任務を成功させた。26歳のストライカーは、トゥプラシュ・スタジアムを本拠地とするクラブとの3年契約にゴーサインを出した。

メディカルチェックはすでに予定されており、木曜日に実施される見込みだ。水曜午後には、何千人もの熱狂的なファンに迎えられることが確実視される中、ヴラホヴィッチがイスタンブールに到着するとみられている。

イタリアメディアによると、ベシクタシュを率いるヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が、ヴラホヴィッチ説得において極めて重要な役割を果たしたという。イタリアーノ監督とヴラホヴィッチは、以前フィオレンティーナで非常に成功を収めた形で共闘していた。

2021-22シーズン、ヴラホヴィッチはラ・ヴィオラで実に29ゴールを記録し、そのうち24得点はセリエAでのものだった。それを受けてユヴェントスは同シーズン終了後、ボーナスを除く7000万ユーロを投じた。

しかし、ヴラホヴィッチはトリノでその高額な移籍金に完全に見合う働きを見せることはできなかった。定期的にその実力を示していた一方で、ここ数年は批判の声も多く上がっていた。

ヴラホヴィッチはユヴェントスで通算168試合に出場し、68ゴール16アシストを記録。先月6月30日をもってトリノでの契約は満了していた。報道によると、年俸はボーナスを除いて800万ユーロになるという。