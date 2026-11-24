共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、冬の移籍市場で新戦力を獲得する考えを否定した。チームではデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアという攻撃陣の主力2選手が相次いで負傷しており、両選手はひざのケガで数カ月間離脱する見込みとなっている。

広告

スペイン紙『マルカ』が報じたところによると、ルイス・エンリケ監督はパリ・サンジェルマンの首脳陣に冬の移籍市場で動く意思はないと明言した。クラブとしてわずか6カ月間のために選手を獲得するつもりはなく、現有戦力を信頼していると強調している。

スペイン人指揮官は、パリで行われるイタリアのローマ戦を前にした記者会見で次のように語った。「移籍市場に頼る必要はない。6カ月間だけのために選手と契約することはない。それは我々のやり方ではない。我々にはチームがある」

さらに「より注意深くならなければならないのは確かだ。しかし、この選手たち、スタッフ、そしてサポーターがいれば、何も恐れることはない。自分たちの仕事を果たし、困難を乗り越えられると信じている」と続けた。

パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで4戦4勝を挙げて首位に立っており、レアル・マドリーと勝ち点で並んでいる。

広告 広告

一方のローマは順位表で20位につけており、敗退圏が迫っている状況だ。

Related Topics

次の試合 PSG UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 ROM 視聴する

ガスペリーニを称賛

ルイス・エンリケ監督は、ローマを率いる68歳のベテラン指揮官ジャン・ピエロ・ガスペリーニを称えたほか、イタリアのチームが擁するアタッカー陣にも賛辞を送った。その中にはオランダ人FWドニエル・マレンも含まれる。マレンは先日、セリエAのパルマ戦で4ゴールを挙げ、ローマの5-1での勝利に貢献した。

これでマレンは今シーズンの公式戦通算16ゴールとなった。

広告

ルイス・エンリケ監督は「ローマの選手は全員知っている。特にアタッカー陣はね。マレンは以前はサイドでプレーしていたが、センターフォワードに移ってからゴールを決める力を証明してきた。彼の得点数は驚異的だ」と語った。

ルイス・エンリケ監督は15年前にローマを指揮した経験がある。在任期間は短く、良い結果も残せなかったが、本人にとっては大きな影響を残した経験だった。

広告

スペイン人指揮官はイタリアのクラブでの日々を振り返り、「私にとって非常に特別な経験だった。ローマで過ごした1年間には良い思い出がある」と語った。

そして最後に「ローマを訪れる機会があるたびに素晴らしい気持ちになる。本当に素晴らしいことだ。物事は良い方向にも悪い方向にも進み得るが、それが人生であり、受け入れなければならない。とても前向きな思い出を持ち続けている」と締めくくった。