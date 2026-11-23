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パリ・サンジェルマンとニースの一戦で起きたデジレ・ドゥエの負傷は、フランスのクラブにとって新たな痛手となっただけではなかった。若きアタッカーが歯を負傷したわずか数日後に右ひざの前十字じん帯断裂に見舞われたことで、歯の負傷とじん帯のトラブルの間に関係がある可能性について、思いがけない疑問が改めて浮上している。

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フランスメディア『RMC Sport』によると、同メディアが取材した複数の専門家が、同選手が短期間のうちに負った2つのけがの間に関連がある可能性について議論したという。

ドゥエは今月12日に行われたフランス代表対イタリア代表の一戦で歯を負傷。その後、自身がチームの2点目を決めたニース戦で重傷を負った。

ドゥエが負傷したのは、パリ・サンジェルマンの2点目を決めてからわずか数分後のこと。チームは2-1とリードしていたが、同選手は前半終了間際にピッチを後にせざるを得なかった。

21歳のアタッカーは好調を維持しており、公式戦直近10試合で6ゴール4アシストを記録していただけに、今回の負傷はチームにとって大きな痛手となる。

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国立歯科外科アカデミーの会員であるパスカル・ド・マルシュ氏は、身体的な負荷によってアスリートの体はけがをしやすい状態になり得ると説明。プロの試合は選手を限界まで追い込むものであり、何らかの不調が全身の疲労と重なる可能性もあると指摘した。

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ただし同氏は、歯の負傷とそれに伴う炎症がじん帯断裂の直接的な原因だったとは断言しておらず、10日間でそうした関係が生じたと証明するのは考えにくいとの見方を示している。

一方、ニューヨーク大学の准教授でインプラントを専門とするラファエル・ビタシュ氏は、ドゥエの歯の負傷と前十字じん帯断裂を結びつける見方を否定。同選手の倒れ方や足の地面への着き方のほうが、負傷をより明確に説明できると強調した。

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同氏は、歯の痛みがトレーニング中の咀嚼や集中力に影響を与えることはあり得るものの、それが必ずしもじん帯の負傷と直接関係しているわけではないと指摘。また、同選手が着用していたマウスピースが、体に影響を及ぼすほど歯のかみ合わせを変化させた可能性も否定した。

ド・マルシュ氏は、かみ合わせの問題がバランスや体の位置感覚に与える影響にも言及。一部の研究ではこうした問題が全身のバランスに影響を及ぼす可能性が確認されていると説明する一方、マウスピースは本来バランスの維持に役立つものだとも指摘した。さらに、ドゥエはフランス対イタリア戦でダヴィデ・フラッテージのひじ打ちを受けた後、負傷した歯を元の位置に固定するための矯正器具を装着していたと明かしている。

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ドゥエの負傷は、同じく前十字じん帯断裂を経験し、オフシーズン中に新しい歯で姿を見せたチームメイトのフヴィチャ・クヴァラツヘリアのケースを思い起こさせるものとなった。しかしビタシュ氏は、歯の審美的な変化とスポーツでの負傷に関係があると決めつけることに警鐘を鳴らし、大きな処置を施す場合には選手が順応できているかを確認するための移行期間が必要だと説明した。