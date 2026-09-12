ドゥヴィカス「コモでゴールを決める秘訣？　愛猫グレースとビリヤード」

セスク・ファブレガス率いるコモのFW、タソス・ドゥヴィカスが、ガゼッタ・デッロ・スポルトの取材に応じた。「チャンピオンズリーグ？ 最高の感覚です。この瞬間にたどり着くために僕たちは本当に努力してきましたし、ホームのファンの前でこうして勝てたことは、僕たちにとっても、ファンにとっても永遠に記憶に残るものです。でも、もう次の試合のことを考えなければいけない。集中力を高く保つという意味で、今が最もデリケートな時期です」









試合前のロッカールームで、ファブレガス監督は何と言っていたのですか？





「試合への準備の仕方を変えませんでしたし、それは僕たちをしっかり集中させてくれる非常に重要なことだと思います。いつも通り、勇気と注意深さ、そして自分たちらしくプレーする個性を求められました」





バイエルン、PSG、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドのように圧倒的でしたね……初戦を3点差以上で勝った唯一のチームです。このコモはヨーロッパでも警戒される存在になりそうですが、まだ早いとは言わせませんよ。もう十分に説得力があります。





「いやいや……（笑）。僕たちが話しているのは、偉大な歴史を持つ世界最高のチームたちのことです。僕たちはまだ来たばかりですし、そんなことを一瞬でも考えるのは賢明ではありません。ただ悪影響があるだけです」





4試合で3ゴール。さらに、ラウタロに次ぐセリエA得点ランキング2位、マレンと並んで終えた昨季も含めれば、直近9試合で6ゴールです。素晴らしい数字です。





「うれしいですね。FWはゴール、そして何より継続性で生きるものですから。でも本当に一番大事なのは、ゴールだけでなく、毎試合チームメートを助けることです」





イタリアのDFたちがあなたを警戒し、研究するようになった今、トップレベルを維持するための対抗策は何ですか？





「個人としても、チームプレーの中でも、成長を続けることです。セリエAのDFはフィジカル的にも戦術的にも非常に強いので、常に状況を読み取る力が必要になります」





ローマのエンディカは、あなたを最も厄介な相手だと評していました。逆に、あなたが最も警戒するDFは誰ですか？





「毎日の練習で対戦しているチャロバー、ラモン、ケンプフですね……冗談はさておき、イタリアには優れたDFが本当にたくさんいます。90分間ずっと集中を保たせてくるような駆け引きは好きです」





アグレッシブさ、インテリジェンス、ボール保持。セスクは自分たちのサッカーを押し出すことにこだわっている





スクデットは考えず、次の試合に勝つことだけを見ているのは分かっています。でも、ここまでを見る限り、インテルを苦しめられるのは、やはりコモとローマだけにも見えます。





「いえ、そういう話をするには本当にまだ早すぎます。セリエAには他にも非常にハイレベルなチームがたくさんありますから」





あなたとキーンのライバル関係については、もう十分すぎるほど語られてきました。ファブレガス監督が2人をどう起用するか、もう見えてきましたか？





「選手を起用する監督の手腕を全面的に信頼していますし、僕もモイーズもチームのことだけに集中しています。あれほどの実力者が僕たちと一緒に戦うために来てくれて、本当にうれしいです。全員の力が必要になることは分かっています」





モイーズとは共通点も違いもありますね。説明してもらえますか……。





「2人ともフィジカルが強くて、背後を狙うタイプですが、特徴は異なります。お互いを補完し合えるので、一緒にプレーできます」





では、その後ろでパスとバトゥリナのような才能ある2人とプレーするのはどうですか？





「クオリティーとインテリジェンスの融合です。FWとして、これ以上望むものはありません」





全体として、今季ファブレガス監督は戦術面で特に何に力を入れていますか？





「アグレッシブさ、インテリジェンス、ボールを持ったときのプレーです。自分たちのサッカーを押し出すことにこだわっていますし、それが彼にとって最も重要なことです」





僕は仕事に集中し、練習場で多くの時間を過ごしています。周囲の熱気はうれしいし力にもなりますが、気を散らされて、調子に乗ってしまうリスクもあります





新加入選手たちもいいですよね？ ダ・クーニャが下がった後、ライプツィヒ戦ではミジャがキャプテンまで務めました。最も印象に残っているのは誰ですか？





「みんなが大事なものをもたらしてくれました。ルイスは強い個性を持っていますし、他の選手たちもとても早く溶け込みました。ここに来た全員に起きていることで、それがこのグループとこの環境の機能の仕方を物語っています」





控えめで、スポットライトを好まないあなたですが、周囲やメディアの熱狂とはどう向き合っていますか？





「自分らしくいることを心がけています。僕は仕事に集中し、練習場で多くの時間を過ごしています。周囲の熱気はうれしいし力にもなりますが、気を散らされて、調子に乗ってしまうリスクもあります」





猫と過ごしたり、ビリヤードをしたりするのは今もお気に入りの息抜きですか？ それともイタリアで新しい楽しみを見つけましたか？





「愛猫グレースはいつも変わらない存在です。キューもまだ現役ですよ。ここでは何より、これほどの情熱とともに、毎日サッカーを生きることの素晴らしさを知りました」



