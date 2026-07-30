Skyの報道によると、20歳のこの選手はボルシア・ドルトムントの内部会議で、スポーツディレクターのオレ・ブックから補強候補として提案されたという。

ブックとバウムは、ブンデスリーガの今季昇格組SVエルフェアスベルクでともに過ごした時期がある。ブックが同クラブでスポーツ部門の責任者を務めていた当時、サイドバックのバウムは2024-25シーズンに同クラブへレンタル移籍していた。

エルフェアスベルクでは、右サイドバックでも左サイドバックでも起用可能なバウムは、すぐに説得力あるプレーを見せた。当時の2.ブンデスリーガでは、可能な34試合のうち33試合に出場し、自ら3得点を挙げたほか、さらに7得点をアシストした。

一方で昨季のバウムは、太ももの負傷と内側側副靱帯の負傷により長期離脱を強いられた。そのため、フランクフルトでの出場は最終的にわずか5試合にとどまった。それでも、新たなSGE指揮官アディ・ヒュッターは20歳の同選手を高く評価しており、来季に向けて戦力としてしっかり計算しているという。

Getty Images

ヤン・コウトが退団した場合、エリアス・バウム獲得に動くのか？

BVBはサイドバックのポジションに、右でユリアン・リュエルソンとヤン・コウト、左でダニエル・スベンソンとアルムゲラ・カバールを擁しており、本来は十分な陣容を整えている。したがって、この交渉に動きが出るとすれば、当事者の1人が退団する場合だろう。実際、コウトにはいくつかの移籍のうわさが浮上している。

さらに、ドルトムントがバウムを獲得するには、フランクフルトに相応の移籍金を支払う必要がある。ドイツU-21代表で4試合出場のこの選手は、フランクフルトとの契約を2028年6月30日まで残しているからだ。