ドイツ、2026年ワールドカップのサプライズを前に攻撃陣を披露

ドイツ代表のユリアン・ナゲルスマン監督は、本日日曜日の夕方、NRGスタジアムで行われる2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ共催）グループ5のキュラソー代表戦に向け、先発メンバーを発表した。

同グループにはエクアドルとコートジボワールもおり、経験値の差から次ラウンド進出争いが激化しそうだ。

ドイツ代表の先発メンバーは以下の通り。

GK：マヌエル・ノイアー。

DF: ヨシュア・キミッヒ、ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、ナタニエル・ブラウン。

MF：フェリックス・ネミシャ、アレクサンダー・パヴロヴィッチ、ジャマル・ムシアラ。

フォワード：レロイ・サネ、カイ・ハフェルツ、フロリアン・ヴィルツ。

一方、オランダのベテラン監督ディック・アドフォカート率いるキュラソー代表の先発は、

GK：エルウィ・ルーム。

DF：シェリル・フロラノス、アルマンド・オベスポ、リチャルディ・バズワー、デフェロン・フォンフェル。

中盤：タヒット・チョン、リヴァノ・コミネンシア、レアンドロ・バコナ、ジュニニョ・バコナ。

フォワード：ユルゲン・ルカディア、ソンテ・ハンセン。

ドイツ代表はワールドカップで4度優勝し、2026年大会へ21回目、19大会連続で出場する。

1954、1974、1990、2014年の4度優勝し、準々決勝進出は8回と決勝トーナメント常連だ。

通算112試合を戦い、68勝21分23敗、232得点130失点と、大会屈指の強さを誇る。

一方、キュラソーは初出場を決め、国史上初の快挙を達成した。愛称「青い波」の同代表は、人口・面積ともに最小の出場国となる。

この快挙は、ディック・アドフォカート監督の下、CONCACAF予選を突破した結果だ。南北アメリカで非自治地域として初めて本大会に出場し、スポーツ史に新たなページを刻んだ。