ドイツ連邦政府は警察の家宅捜索に反論し、「我々は証人であり、容疑者ではない」と主張した。

ドイツ代表はパラグアイと1－1で引き分け、PK戦3－4で敗れ2026年W杯から早期敗退。その直後、ドイツサッカー連盟（DFB）は内部で新たな混乱に直面している。

水曜日に本部が家宅捜索を受けたことを受け、ドイツサッカー連盟（DFB）は公式声明で、今回の捜索は組織としての連盟を標的としたものではないと強調した。

DFBは「捜査の対象はDFBやその職員・役員ではなく、当連盟は証人として手続きに関与し、当局に全面協力する」と説明した。

声明は、2024年欧州選手権（EURO 2024）のチケットやホスピタリティパッケージ配布を巡る不正疑惑で、捜査当局がDFB本部や複数の自治体行政事務所を家宅捜索してから数時間後に発表された。

捜査は複数の都市に及び、ユーロ2024開幕前に特別ゲストに数千枚のチケットやホテル招待が違法に割り当てられた疑いが中心だ。

捜査対象にはドイツ人とフランス人の2人が含まれ、うち1人はゲルゼンキルヒェン市の元市職員。同氏は2400ユーロ相当のチケットや旅行・宿泊特典を受け取った疑いがある。

ボーフム検察とノルトライン＝ヴェストファーレン州刑事捜査局は、「国際サッカー試合観戦を含む許可されていない特典」を調査するため複数の場所を家宅捜索したと共同で発表した。

ノルトライン＝ヴェストファーレン州のヘルベルト・ロール内務大臣は「サッカーチケットは給与ではない。賄賂を要求すれば、我々が訪問する」と強調した。

同氏は「欧州選手権のような大規模イベントは、スポーツと運営当局への市民の信頼で成り立っている。招待状やチケットの不正でその信頼が損なわれることは許さない」と語った。

欧州サッカー連盟（UEFA）は現時点でコメントを出していない。ボーフム検察も詳細の公表を控えている。

チケット問題は、パラグアイ戦でのW杯早期敗退で高まる国民の怒りと重なり、敗退しても代表を擁護するフリードリヒ・メルツ連邦参事官の発言が怒りをさらに煽っている。

独紙ビルトは、捜査対象がドイツ人1名とフランス人1名で、大会開幕前に特別ゲストへ違法に提供された疑いのあるホテル招待や数千枚のチケットに関連していると報じた。

同紙によると、容疑者の1人は開催都市の一つゲルゼンキルヒェンの元市職員で、2400ユーロ（約2736米ドル）相当のチケットや旅行・宿泊特典を受け取った疑いがある。

ドイツサッカー連盟（DFB）は本部が家宅捜索を受けたと認め、「捜査の対象は連盟や職員ではない。連盟は証人として協力している」と声明を出した。

ノルトライン＝ヴェストファーレン州のヘルベルト・ロール内務大臣は「サッカーチケットは給与の一部ではない。公共部門が賄賂を要求すれば、我々が訪問する」と断じた。

同氏は「欧州選手権のような大規模イベントは、スポーツと運営当局への市民の信頼で成り立っている。招待状やチケットの不正でその信頼が損なわれることは許さない」と語った。

現時点でUEFAからのコメントはなく、ボーフム検察も詳細を明かしていない。

この騒動はドイツサッカー界にとって敏感な時期に起きた。ドイツ代表はパラグアイに敗れ、ワールドカップを早々に去ったことで批判が噴出している。国民の怒りは大きく、フリードリヒ・メルツ首相が敗北にもかかわらず代表を称賛したことでさらに高まった。