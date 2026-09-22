「今日、サッカーをしようとしていたのは1チームだけだった」。3月上旬、自チームのアーセナル戦後の記者会見で、いら立ちをあらわにしたファビアン・ヒュルツェラーはそう語った。この分析は、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンの指揮官として決して的外れではなかった。実際、ガナーズとの一戦でシーガルズは試合時間のほぼ全体を通して、明らかに優勢で主導権を握るチームだった。

ただ、自らゴールを奪えなかったため、最終的にスコアボードに刻まれたのは0-1の敗戦だった。ほぼすべての重要なスタッツで、ブライトンはロンドン勢を圧倒した。しかし、ヒュルツェラーのチームは数多くのチャンスを結果に結びつけることができなかった。最終的に違いを生んだのは、ブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンの痛恨のミスにも助けられた、アーセナルのスター、ブカヨ・サカの個人技だった。それだけでガナーズには辛勝するのに十分だった。

ただ、ヒュルツェラーは試合終了後、冷静な試合分析だけで終えるつもりはまったくなかった。アーセナルのミケル・アルテタ監督が、ロンドンのスター軍団にどのようにサッカーを考えさせ、プレーさせているかという点を、強い言葉で批判した。そして、それが名目上ははるかに優位にあるプレミアリーグ首位チームの姿といかに相反しているかを強調した。

「私は、ああいう勝ち方をしようとする監督には決してならない。彼らが優勝すれば、どうやって成し遂げたかを誰も問わないだろう。本当に、勝つためにあらゆることをしているのが伝わってくる」とドイツ人指揮官は語り、さらに居合わせた記者たちにこう問いかけた。「もしこの部屋にいる全員に『この試合は本当に面白かったですか？』と尋ねたら、大のアーセナルファンだからという理由で1人くらいは手を挙げるかもしれない。でも、それ以外には間違いなく誰もいないだろう」

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ブライトンとヒュルツェラーがアーセナルを解体

一方で、ヒュルツェラーがどのようなサッカーを志向しているのかは、当時すでにその片りんをうかがうことができた。2024年夏、33歳の指揮官はシーガルズの指揮を執り、クラブ首脳陣からは5年の長期契約を即座に提示された。自身の色がピッチ上のプレーに定着するまでには一定の時間がかかると承知したうえでのことだった。しかし、その後のブライトンの継続的な成長は、このドイツ人指揮官のもとで疑いようのないものとなっている。

ヒュルツェラー体制の序盤は最終ラインが明確なアキレス腱となり、プレー面で上回る相手に立て続けに大敗を喫していたが、時間の経過とともに、この指揮官は攻守の機能的なバランスを見いだすことにますます成功するようになった。

それがほぼ完璧に実行されたとき、ピッチ上でどのような姿になるのかを、先週末にはよりによってアーセナルが身をもって味わうことになった。ブライトンはそれまで無敗だった首位チームをファルマー・スタジアムで3-0と一蹴。ヒュルツェラーのチームは、プレー面、そして何より戦術面で見事な出来を披露した。

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ブライトン、ファビアン・ヒュルツェラーのプランを完璧に遂行

シーガルズは試合開始直後から最大限にアグレッシブなプレッシングでロンドン勢に圧力をかけ、その結果、ガナーズにはボール保持とコントロールを基調とする自分たちのサッカーを一度たりとも実現させなかった。ブライトンの前線は、場面によってはアーセナルの守備陣に自陣ペナルティーエリア付近から襲いかかった。単純なパスコースを非常に賢く消し、ボール保持者には数的優位の状況で激しく寄せ、最後にはガナーズに前方へのロングボールしか選択肢が残らなくなると、巧みなポジショニングで素早くボールを回収した。

アーセナルのGKダビド・ラヤだけを見ても、最初の15分間で7本のパスのうち3本を味方につなげられなかった。ブライトンが繰り返し積極的にスペイン人GKへ圧力をかける一方で、中央に数的優位を作っていたためだ。その結果、ラヤには、同じく封じられていた両サイドバックのユリエン・ティンバーとリッカルド・カラフィオーリへの横パスか、あるいは中盤中央方向へのコントロールされていないボールしか残されない場面が多かった。

その結果として生まれたのが、ファイナルサードでの合計9回のボール奪取だった。これは2023年12月のリヴァプール（同じく9回）以来、アーセナルの相手チームとして最多の数字である。そもそもブライトンは今季ここまでの大会で、すでにファイナルサードで35回のボール奪取を記録している。これは、このスタッツでプレミアリーグ全チーム中2位につけるエヴァートンより8回多い。

ヒュルツェラー、自軍を絶賛

「重要だったのは、どの選手もデュエルに入るとき、常に後ろにチームメイトがいると感じられたことだ」とヒュルツェラーは語り、戦術コンセプトをミスなく実行した自軍を最大級の賛辞でたたえた。「1人がかわされても、次の選手がそこにいた。問題はこうだ。ピッチ上で互いに頼れるか。お互いを信頼しているか。セットプレーで全員が自分の役割を理解しているか。あらゆる状況、試合のあらゆる瞬間で、常に目を覚まし、完全に入り込めているか？」

アーセナル戦の勝利により、ブライトンは現在リーグ最高の攻撃力を誇っている。5試合を終えた時点で、シーガルズはすでに16得点。プレミアリーグの歴史で、最初の5節でこれを上回る得点数を記録したのは、2022-23シーズンのマンチェスター・シティ（19得点）だけだ。

さらに、ブライトン指揮官のアプローチは守備面にも好影響を与えている。ここまでの公式戦8試合で、ブライトンはすでに5度目のクリーンシートを記録した。前季は、5試合の無失点に到達するのにその倍の試行回数を要していた。「最も重要なのは、後ろで失点しないことだ」とヒュルツェラーは述べた。

この点には、アーセナルのアルテタ監督も敬意を示した。「最初のスローインの時点で」、スペイン人指揮官はブライトンの強烈なプレッシングを認識したという。「自陣での技術的ミス、そしてああしたマンツーマンの状況を打開するために守らなければならないプレー原則を、私たちは何ひとつ守れなかった。ずっと守勢に回っていた」とアルテタは語った。

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ヒュルツェラーの下で特に輝くのはどの選手か？

ここ数回の移籍市場を通じて、ヒュルツェラーは自身の要求にぴたりと合うチームを少しずつ作り上げてきた。移籍市場終了直前にVfBシュトゥットガルトから獲得したチェマ・アンドレスは、その一例だ。相手守備陣が蹴り出したロングボールをできるだけ早く回収するための、まさに理想的なタイプの選手をドイツ人指揮官は手に入れた。

身長約2メートルと対人戦の強さを備えるこのスペイン人は、それに必要なフィジカル条件を満たしている。さらに、前方のプレッシングの罠が間に合って閉じなかった場合でも、必要なカウンターへの備えができるだけのスピードもある。また、今夏にトッテナム・ホットスパーから5500万ユーロで加入した元ハンブルガーのルカ・ブスコビッチも、極めて短期間で揺るぎないレギュラーへと成長した。

ヒュルツェラーのシステムにおけるもう一人の重要な構成要素が、元ドイツ代表のパスカル・グロスだ。ボルシア・ドルトムントで次第に脇へ追いやられていた中、昨冬にこのイングランド南部のクラブへ加わった。35歳のグロスは同胞の指揮官の下で、シーガルズでいわば第二の春を迎えており、5節終了時点で、アーリング・ハーランドやフロリアン・ヴィルツらのトップスターを抑えて、驚くべきことにプレミアリーグのスコアポイントランキングの首位に立っている（3得点4アシスト）。アーセナル相手の3-0勝利でも、グロスは31分に先制点を決め、のちにチェマのダメ押し点もアシストした（57分）。

「とても調子がいいし、とても心地よくやれている。フィットネス、経験、そしてファビアン・ヒュルツェラーとの仕事の良い組み合わせだ。彼は、僕の強みが生きるような形で起用してくれる監督なんだ」と、グロスはkickerのインタビューで現在の見事な好調の理由を語った。チームは今、ヒュルツェラーが求めることをほぼ完璧にピッチで実現できているという。「いくつかの得点は、僕たちのプレッシングと、そこから生まれる高い位置でのボール奪取のおかげだった。全体として多くの得点機を作れている」と、このMFは述べた。

グロスが恩恵を受けている最大の点は、前に出ていく局面でより多くの自由を与えられ、自身の役割をより攻撃的に解釈できることだ。「彼は上質なワインのようなものだ。年齢を重ねるほど、より良くなる」とヒュルツェラーは称賛した。グロスは「ピッチ上では測れないことをやっているが、私たちはそれをトレーニング場で毎日見ている。彼には、チームの全選手の間に社会的な結束を生み出す力がある。私たちには本当に多くの異なる国籍と国があり、彼はそうしたすべての力学を感じ取る感覚を持っている」という。

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ミケル・アルテタ、ファビアン・ヒュルツェラーに和解の手

ブライトンが現在これほどうまく回っていることもあり、そしてリーグ戦では3勝目で3位に浮上したこともあって、今回はヒュルツェラーも激しい演説を控えた。約半年前の対戦時とは違い、相手に大きな不満を向ける理由はほとんどなかった。結局のところ、アーセナルはドイツ人指揮官のゲームプランに完璧にはまり、90分を通してプレッシングをかけ続けるブライトンにほとんど対抗策を見いだせなかった。

そして試合後、記者団の前に立ち、両監督の「争い」に終止符を打ったのはアルテタの方だった。前回対戦時には、ヒュルツェラーの発言を皮肉なコメントで片づけ、やや揶揄するような姿勢も見せていたが、土曜日のスペイン人指揮官の口から出たのは、同業者への敬意と称賛だけだった。

「私は自分の意見を言い、クラブのために立ち、選手たちから最高のものを引き出すためにここにいる。過去のことはもう終わった。あれは過去に属するものだ。私はファビアンと、彼が成し遂げてきたことに大きな敬意を抱いている。彼の下でブライトンがクラブとしてやっていることは、本当に目を見張るものがある」とアルテタは称賛した。