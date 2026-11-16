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オランダ代表は月曜夜、今世紀最大の敗戦を喫した。敵地ドイツ戦で後半に崩れ、5-0の大敗。シャビ・エルナンデス監督は試合直後に対応を取り、チームを通常よりはるかに長くロッカールームにとどめた。

その結果、NOSの試合後の放送では、ラファエル・ファン・デル・ファールトとヨーリ・ムルダーが話をつないで待つという異例の光景が見られた。30分以上たってもミックスゾーンに選手たちが姿を見せる気配はなく、レポーターのイェルーン・ステケレンブルフに中継が切り替わった。

「いや、ロッカールームのドアはまだ閉まっています」と、ステケレンブルフはベルリンから伝えた。その時点で彼がピッチ脇で話を聞けたのは、デンゼル・ダンフリースだけだった。

「今、プロデューサーから連絡が入りました。大きなスタジアムなので、ここまで歩くにはかなり時間がかかります。ロッカールームはここから100メートルほど先ですが、ドアはまだ閉まったままです」

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ドイツ戦での衝撃的な敗戦を受け、シャビ代表監督はチームに話をするために、もう少し時間が必要なようだ。オランダ代表はUEFAネーションズリーグの準々決勝進出を決めているものの、この敗戦が大きな痛手となったことは間違いない。

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「ドイツの選手たちはインタビューのために少しずつミックスゾーンに入ってきていますが、当然ながらオランダの選手たちとはまったく違う気分でしょう」とステケレンブルフは続ける。「オランダの選手たちが出てくる気配は、まだほとんどありません」

この時点でステケレンブルフは、間もなく状況が変わることを期待していた。「いずれは変わるでしょう。ロッカールームでは非常に静かにしているか、互いに怒って大声で話しているかのどちらかでしょう。ただ、私たちはまだ、かなり殺風景で寒い地下通路にいます。これまでのところ、動きはほとんどありません」

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ヨーリ・ムルダーは、オランダ代表のそうした振る舞いにまったく納得していない。「これは本当に情けないでしょう？ KNVB（オランダサッカー協会）は選手をここに来させるべきです。7-0で勝ったなら、彼らは姿を見せるのに。今は来ない。もちろん、しばらくは座っているでしょうが……」

試合終了の笛から35分以上が過ぎ、シャビが最初にカメラの前に姿を見せた。スペイン人の代表監督は、すでに選手たちと話をしたと明かし、何よりもオランダ国民に対して申し訳なさを感じていると語った。