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ドイツ対オランダの試合直後、ユリエン・ティンバーはESPNの質問に仰天した。同局は、アーセナルとの契約延長が近いという報道を本人に突きつけた。

The Athleticは月曜夜、2023年の加入以来、主力選手へと成長したティンバーについて、双方が条件を改善した契約で合意に達したと報じた。新契約の期間はまだ明らかになっていない。

ティンバーのアーセナルでの歩みは、厳しいスタートを切った。2023年8月に重度の膝の負傷を負い、数カ月にわたるリハビリを余儀なくされた。それでも復帰を果たしたDFは、アーセナルにとって2004年以来初となる昨シーズンのリーグ優勝に大きく貢献した。

元アヤックス選手のティンバーは、その後も負傷に苦しむ時期を経験した。昨シーズンもそうだった。パリ・サンジェルマンに敗れたチャンピオンズリーグ決勝には万全の状態で復帰したが、ブダペストでの一戦を無傷で終えることはできず、これによりワールドカップを欠場した。

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オランダ代表のティンバーは先日、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦（0-1）でアーセナルでの通算100試合出場を達成した。これまでに7得点、11アシストを記録している。

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先週金曜日にも、ティンバーは2得点を挙げた。この試合でオランダ代表はギリシャを圧倒し、7-0で勝利した。

月曜夜は一転して厳しい結果となった。オランダ代表は敵地でドイツに0-5で敗戦。前代未聞の大敗だった。試合後、先発したティンバーは契約延長の報道について質問された。

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「誰がそれを書いたんだ？」とティンバーが反応すると、記者のパスカル・カンペルマンはThe Athleticの報道だと伝えた。「へえ、鋭いね。いい線をいっているよ」とティンバーは笑いながら続けた。

「アーセナルではとても充実している。これからも長くいたいと思っている。うまくいくはずだ。あとはサインをするだけだよ」と締めくくった。