フランス当局とプロサッカー連盟は27日、コートジボワール代表FWエリ・ワヒがスポーツ汚職の疑いで捜査対象になっていると発表した。

ロイター通信によると、先月行われたリーグ1の試合でニースの選手が受けたイエローカードに関連し、不自然な賭けのパターンが確認されたという。

マルセイユ検察庁によると、同選手（23歳）は5月29日に詐欺、スポーツ汚職、資金洗浄の疑いで逮捕された。

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プロサッカー選手協会によると、5月17日のリーグ最終節ニース対ミッツ戦で、監視パートナー企業がワヒのイエローカードに関する異常な高額賭け金を検知し、当局に通報した。

プロリーグは現時点で懲戒手続きを開始しておらず、コメントは控えると付け加えた。

一方、英紙『ザ・アスレティック』は29日、ワヒがフランス警察に逮捕されたと報じた。これは、コートジボワールがエクアドルを1-0で下し、2026年W杯初戦を飾る前の出来事であり、ワヒも出場していた。

コートジボワール代表は、来週土曜のドイツ戦（グループステージ第2戦）に向けて準備を進めている。