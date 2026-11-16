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ネーションズリーグでドイツに0-5の大敗を喫したオランダ代表に、ハンス・クラーイ・ジュニアは大きな衝撃を受けた。オランダ代表を追うクラーイは、シャビ監督率いるチームには何よりも勇気が欠けていたと指摘する。

「0-5で負けた。0-5だ……。勇気もプレスも、まったくなかった。こてんぱんにやられ、完膚なきまでに打ちのめされた。相手のテンポについていけず、どこでも重い足取りで追いかけるばかり。一晩中、振り回されっぱなしだった」と、クラーイは試合後、ESPNのスタジオで嘆いた。

クラーイには、シャビが重視するボールをしっかり保持することと、高い位置からプレスをかけることのどちらも見られなかった。「そのどちらもなかった……開始1分からずっとだ」と語る同氏は、フレンキー・デ・ヨングを欠いたオランダ代表がベルリンで大いに苦しんだと見ている。

「もちろんフレンキーは非常に重要で、物静かなリーダーだ。だが、すべてをフレンキーに頼るわけにはいかない。彼がいないことは今後もあるだろうし、そのたびにあんなふうに打ちのめされてはいけない。マークもせず、誰も相手に寄せなかった。本当にひどかった」と、落胆したクラーイは締めくくった。

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オランダはオリンピアシュタディオンで0-1のビハインドを背負って前半を終えた。後半は、はるかに鋭い動きを見せるドイツになすすべがなく、フロリアン・ヴィルツの2得点もあり、0-5で敗れた。

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シャビと選手たちにとっては大きな痛手だ。先週金曜日にギリシャを7-0で下した後、オランダ代表の周囲には大きな高揚感が漂っていた。

この結果、オランダ代表はネーションズリーグのグループBを勝ち点11の2位で終える。準々決勝で対戦する可能性があるのはフランス、イングランド、ポルトガルの3カ国だ。ただし、ポルトガルのグループ首位はまだ確定していない。

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準々決勝の組み合わせ抽選は、UEFAの本部があるスイスのニヨンで11月20日金曜日に行われる。12時から準々決勝の4カードが決まり、オランダ代表の次の対戦相手が明らかになる。

抽選では各グループの首位と2位が区別されるため、オランダがどの国とも対戦し得るわけではない。