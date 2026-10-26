移籍情報に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、複数のポジションでプレーできる攻撃的選手のリチナを、ブンデスリーガのRBライプツィヒが獲得候補に挙げている。ザクセン州のクラブは冬の獲得の可能性を探るため、現在リチナを注意深く視察しているという。

リチナは2026年1月からユヴェントスに所属し、昨夏には実戦経験を積むため、2部のUSクレモネーゼへ期限付き移籍した。同クラブでは公式戦9試合に出場し、2ゴール1アシストの計3得点に関与している。

イタリア最多優勝を誇るユヴェントスに移籍する前はバイエルン・ミュンヘンに所属し、U-17からU-19、アマチュアチームまで各カテゴリーを経験した。しかし、トップチームでの出場機会は得られなかった。

当時19歳のリチナは、将来への展望が見えないことを理由にバイエルンを離れ、イタリアのユヴェントスに活路を求めた。しかし、ユヴェントスでも出場したのはU-20とセカンドチームのみ。3部セリエCの公式戦13試合で1ゴール1アシストを記録した。

リチナはU-19ドイツ代表選手だが、モンテネグロ代表としてプレーすることも可能だ。これまでドイツの年代別代表で31試合に出場し、4ゴールを挙げている。