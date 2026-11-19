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マンチェスター・シティなどで監督を務めたペップ・グアルディオラが、ユルゲン・クロップを手放しで称賛した。『Bundesliga Magazine』で語っている。

グアルディオラとクロップは10年以上の付き合いだ。両者のライバル関係は、グアルディオラがバイエルン・ミュンヘン、クロップがボルシア・ドルトムントを率いていたドイツで始まった。

その後、両監督の戦いはイングランドでも続いた。クロップはリヴァプールを率い、グアルディオラはマンチェスター・シティで指揮を執った。

現在、クロップはドイツ代表監督を務める。直近の月曜日にはオランダに5-0で勝利し、ネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。

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グアルディオラは、クロップがドイツサッカー連盟（DFB）で成功すると確信している。「ユルゲンは選手たちを鼓舞し、自分のサッカースタイルを受け入れさせるだろう。そうすれば、また良くなる」

「次の欧州選手権やワールドカップで優勝するかどうかは、誰にも分からない。でも、ドイツのファンが再び代表チームを誇りに思うようになると、私は100％確信している」と続けた。

さらにグアルディオラは「クロップはサッカー界で最高の一人だ。彼をどれほど尊敬しているか、言葉では言い表せない」と語った。

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「彼は、その人柄も監督としても、私たちのサッカー界をより良い場所にしてくれる存在だ。カリスマ性があり、コミュニケーション能力も驚くほど高い」と締めくくった。