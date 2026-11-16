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ネーションズリーグ・リーグA第2組の最終戦、ドイツ対オランダをライブでお届け

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ネーションズリーグ・リーグA第2組は、まだ何も決まっていない。ドイツ対オランダがベルリンのオリンピアシュタディオンで行われる同じ夜に、両チームの運命が懸かる。この試合とギリシャの結果によって、準々決勝に進む2チームに加え、降格回避のためのプレーオフに回る可能性も決まる。

ドイツはギリシャと勝ち点で並ぶ2位で、直接対決の成績では後れを取っている。オランダに勝てば、ギリシャが最下位セルビアに勝利しない限り、首位通過も可能だ。勝ち点で並んだ場合、オランダとの前回対戦で0-7と敗れたギリシャは、当該チーム間の成績によって不利になる。

ドイツ対オランダ：試合記録



ドイツ 4-0 オランダ



得点者：41分 シェルハント（ドイツ）、60分 ヴィルツ（ドイツ）、65分 シュロッターベック（ドイツ）、71分 ヴィルツ（ドイツ）



ドイツ（4-2-3-1）： テア・シュテーゲン、トロイ（75分 イェルチュ）、シュロッターベック、ター、ブラウン（65分 ミッテルシュテット）、キミッヒ、パブロヴィッチ、グルダ、ヴィルツ（75分 ビショフ）、シェルハント、ハヴァーツ（65分 エブヌタリブ）。



オランダ（4-2-3-1）： フェルブルッヘン、J・ティンバー（71分 マートセン）、ファン・デ・フェン、ファン・ヘッケ、ダンフリース、フェールマン、ラインデルス、ティンバー（63分 クライファート）、ガクポ、マレン（71分 メールディンク）、サマービル



主審：ニュベリ（スウェーデン）

警告：なし

退場：なし





ゴールと主な場面



71分 ゴール オランダはさらに苦しい状況に。右サイドで自在にプレーするグルダがゴールライン際まで進入。ライプツィヒのウインガーが折り返すと、ヴィルツがゴールエリア内から力強く押し込んだ。



65分 ゴール：ドイツがさらにリードを広げる。勢いに乗るグルダのクロスに、シュロッターベックが飛び込んで合わせた。



60分 ゴール再び見事なミドルシュートがゴールの遠い隅へ。今度はヴィルツの左足がフェルブルッヘンを破った。



47分 チャンス：シェルハントがまたも危険な場面を作る。偶然のこぼれ球からペナルティーエリア内でボールを受け、鋭いシュートを放つが、クロスバーをわずかに越えた。



41分 ゴール：オランダ側が抗議する中、またもグルダを起点にドイツが攻撃を開始。キミッヒに渡ったボールは左のシェルハントへ。フライブルクのウインガーはボールを収めると、対峙する相手に仕掛け、右足でファーサイドへカーブをかけたシュートを放ち、フェルブルッヘンを破った。代表での自身初ゴールは、記録に残る一撃となった。



32分 ポスト直撃：ドイツが再び右サイドを突破。グルダのクロスをファーサイドのシェルハントが受け、ワントラップからすぐに逆サイドを狙ってシュートを放つ。フェルブルッヘンは反応できなかったが、ボールはポストの根元をたたいた。



26分 チャンス：オランダが初めて鋭いカウンターを見せる。ガクポが左サイドを突破し、ペナルティーエリア内のゴールライン際からファーサイドへ速く鋭いクロス。マレンが体で合わせようとしたが、ゴールへ向けることはできなかった。



23分 チャンス右サイドからのキミッヒのフリーキックがオランダ守備陣の意表を突く。カイ・ハヴァーツがうまくタイミングを合わせて頭で合わせたが、フェルブルッヘンが対応した。



1分 いきなりキミッヒが警告を受けかける。縦に抜け出したマレンを、ドイツ主将がファウルで止めた。主審はすぐにカードを出す構えを見せたが、提示はしなかった。





0分 ベルリンのヴェストファーレンシュタディオンで20時45分にキックオフ



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