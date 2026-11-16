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ライブ
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Malen Netherlands Getty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ドイツ対オランダは0-0【ライブ】キミッヒがマレンを止める

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ネーションズリーグ・リーグAのグループ2最終戦、ドイツ対オランダをライブ速報

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リーグAのグループ2は、まだ何も決まっていない。ドイツとオランダはベルリンのオリンピアシュタディオンで行われる一戦にすべてを懸ける。この試合とギリシャの結果によって、準々決勝に進む2チームと、降格回避のためのプレーオフに回る可能性のあるチームが決まる。

ドイツはギリシャと勝ち点で並ぶ2位。直接対決の成績ではギリシャに後れを取っている。オランダに勝てば、最下位セルビアと対戦するギリシャが勝利しないことを条件に、首位通過の可能性もある。勝ち点で並んだ場合、当該チーム間の成績では、オランダとの2度目の対戦で7-0の敗戦を喫したギリシャが不利になる。

ドイツ対オランダ：試合情報

ドイツ 0-0 オランダ

得点者：なし

ドイツ（4-2-3-1）： テア・シュテーゲン、トロイ、シュロッターベック、ター、ブラウン、キミッヒ、パブロヴィッチ、グルダ、ヴィルツ、シェルハント、ハヴァーツ

オランダ（4-2-3-1）： フェルブルッヘン、J・ティンバー、ファン・デ・フェン、ファン・ヘッケ、ダンフリース、フェールマン、ラインデルス、ティンバー、ガクポ、マレン、サマーフィル

主審：ニーベリ（スウェーデン）
警告：なし
退場：なし


ゴールと主なプレー

1分 開始早々、キミッヒがイエローカードを受けかける。マレンが縦に抜け出すと、ドイツの主将は反撃を止めるためにファウル。主審はすぐにカードを出す構えを見せたが、提示はしなかった


0分 ベルリンのヴェストファーレンシュタディオンで20時45分にキックオフ

試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

執筆：Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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