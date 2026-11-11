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ボルシア・ドルトムントは近く、ユリアン・リエルソンという重要な主力選手を失う可能性がある。

『Sport Bild』の報道によると、ノルウェー人サイドバックは、キャリアの中でいつか別の国でもプレーすることを夢見ているという。

リエルソンとBVBの契約は2028年6月30日まで。ドルトムントでの在籍がまもなく4年となり、ウニオン・ベルリンでも4年半を過ごした28歳にとって、移籍するならおそらく適切な時期だろう。来夏なら比較的低額の移籍金で、遅くともその翌年には移籍金なしで移ることができる。

昨夏にはハンジ・フリックとFCバルセロナがリエルソンについてBVBに接触し、獲得の可能性を問い合わせたとされる。しかし、カタルーニャのクラブは最終的にジョアン・カンセロを選んだ。

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BVBはユリアン・リエルソンを残留へ説得できるか？

ドルトムントとしては、揺るぎない主力選手の退団を避けたいところだ。ニコ・コヴァチ監督の下で、リエルソンは極めて重要な存在となっている。昨季は公式戦42試合で18得点に直接関与し、今季も15試合に出場してすでに4アシストを記録している。

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そのため、BVBの首脳陣はリエルソンとの契約を前倒しで延長したい考えだ。Sport・Bildの情報によると、数日前には選手のマネジメント側にドルトムントの幹部から電話があり、今後数週間のうちに交渉を始めたいとの意向が伝えられた。

リエルソンはドルトムントで非常に居心地よく感じているという。また、ドイツ国外のクラブからも注目される選手へと自分を育ててくれたクラブに、深く感謝している。