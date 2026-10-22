ドイツ各紙、バイエルンでのイスマエル・サイバリについてそろって非常に厳しい結論を下す

イスマエル・サイバリは水曜夜、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグでの一戦（2-2）で、あまり印象を残せなかった。ドイツメディアはそのプレーを厳しく評価している。

サイバリは水曜夜、ヴァンサン・コンパニ監督の下、バイエルンの先発メンバーに入った。配置されたのはストライカーのハリー・ケインのすぐ後ろだった。

アリアンツ・アレーナでは、エベレチ・エゼのゴールでアーセナルが先制。ほどなくして、ハリー・ケインの見事なパスからアルフォンソ・デイヴィスが決め、バイエルンが同点に追いついた。

後半にはバイエルンが逆転。ケインがPKを正確にゴール上隅へ決めたが、勝利には届かなかった。試合終了10分前、デクラン・ライスが2-2とした。

サイバリはルイス・ディアスと交代するまで、バイエルンで68分間プレーした。試合後、ドイツメディアはPSVの元選手に厳しい評価を下している。

FOCUSは、この攻撃的ミッドフィールダーについて非常に厳しい結論を出した。「サイバリは脅威になれず、アーセナルの中盤の速いテンポについていけなかった。一度は大きく枠を外すシュートを放った。その後、良い攻撃からサイドネットを揺らしただけだったが、いずれにせよオフサイドの位置にいた。説得力のないパフォーマンスだった」。評価は4だった。

T-online も厳しい。「非常に不運な試合だった。周囲の状況を把握できていた良い場面もあったが、総じて説得力を欠いた」。同メディアも評価を4とした。

地元紙南ドイツ新聞 は、サイバリには「適応するために、さらに時間が必要だ」と指摘。モロッコ代表の同選手に点数は付けなかった。

なお、ドイツの評価制度で4はぎりぎりの合格点だが、サッカーでは通常、平凡あるいは水準以下と受け止められる。褒め言葉ではない。メディアは「期待外れだった」や「ほとんど脅威にならなかった」という評価を和らげて表すために、4を付けることが多い。