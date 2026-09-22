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ドイツ代表、ニュース：ザマーがビアホフを明確に批判

マティアス・ザマーが、ドイツ代表における「パーソナリティー論争」についての元DFBマネジャー、オリバー・ビアホフの最近の発言に反応し、この問題において1996年欧州王者に決定的な責任の一端があるとの見方を示した。

ビアホフはkickerのインタビューで、現在のドイツ代表には経験豊富なリーダーや「高い個の強さを備えた傑出したパーソナリティー」が欠けていると不満を口にしていた。

これに対し、ザマーはSkyでこう語った。「それほど昔のことではないが、彼の側からも『ドイツにはフラットなヒエラルキーが必要だ』と言われていた」

一方で自身は、チームにおける「リーダー、チームプレーヤー、そして個性派」の擁護者であり続けてきたという。「ロッカールームでも、ピッチでも、全員を同じように扱おうとするなら、今になって『何人かのタイプの選手が足りない』と不満を言う必要などない」とザマーは述べた。

さらにザマーは、この状況について、2004年から2022年まで責任あるマネジャーだったビアホフにも「ある程度」の責任があると続けた。「私は2006年に協会に入り、2007年に『ここは何かがおかしい』と自問した。正しいとか間違っているとかではなく、ただそう思った。そして人々はなぜだと私に聞いた。私は言った。『みんな同じだからだ』と。みんな親切で感じもいい。それは素晴らしいことだ。だが、ここはポニー牧場ではない。ここは競技スポーツだし、時には荒っぽくもなる。練習でも時にはぶつかり合いがなければならないし、ロッカールームでもそうでなければならない」

59歳のザマーは、競技スポーツやチームにおいてフラットなヒエラルキーを語ることは「これまで犯された中でも最大級の過ちの一つ」だと考えている。「それは大惨事だ」

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ドイツ代表、ニュース：新顔たちは「最高の男」クロップに熱狂

人を惹きつけるユルゲン・クロップは、代表初招集組にすでに強烈な印象を残している。「彼のためなら、感覚的には火の中にでも飛び込める」と、フィリップ・トロイはヘルツォーゲンアウラハのドイツ代表キャンプで新監督について語った。フライブルク所属のトロイは「彼は最高の男だ」と確信している。

そして、その「最高の男」クロップはデビューにあたり、多くの選手にチャンスを与えている。トロイに加え、バンバセ・コンテ、ヤニック・エンゲルハルト、マックス・ローゼンフェルダー、ヘネス・ベーレンス、ユネス・エブヌータリブも、パートナーのadidasで木曜日（20時45分）にオランダで行われるネーションズリーグ開幕戦に向けて準備を進めている。

クロップは彼らに何を求めているのか。「ドイツ代表を誇りを持って表現することだと聞いている」と、エブヌータリブは火曜午後の練習前に語り、「うまくいかない時でも全力を出し、すべてを懸けること」だと続けた。

フランクフルトのこの選手は、モロッコ代表を選ぶこともできた。だが、「クロップから電話が来たら、行かないといけない。彼は世界最高の監督の一人だし、すでにポジティブなエネルギーがある」と話した。

フライブルクのローゼンフェルダーも同じ見方だ。このセンターバックは、クロップは「大きなオーラ」を持っていると語った。「もちろん大きな敬意はあるけれど、話してみるととても親切で、とても感じがよく、うまく引き込んでくれる」。ローゼンフェルダーはドイツ代表での最初の日々に「すべてを吸収したい。ただただ楽しみだ」と意気込んだ。

それは、右サイドバックの空いたポジションを狙うチームメートのトロイにも当てはまる。「自分がどういう人間かを見せたい」と、手本にフィリップ・ラームを挙げるトロイは語った。「自分のことは、いつでも頼りにしてもらえる」とトロイは強調した。出場機会があれば、「ピッチに心を置いてきて、常に全力を出したい」という。

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ドイツ代表、ニュース：ザマーはクロップに大きな期待

マティアス・ザマーは、ユルゲン・クロップの代表監督就任に大きな期待を寄せている。「彼には明確なプランがあると見ている。彼の組織の形はいつでも議論できるが、それもプランに従っている」と、1996年欧州王者はSkyの『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で語った。最大の願いは、「このチームが、私たちが切実に必要としているアイデンティティーを取り戻してくれること」だという。

クロップは、W杯での惨敗を受けてユリアン・ナーゲルスマンの後任となった。火曜日にはヘルツォーゲンアウラハで初めてチーム練習を指揮する。代表監督としての初陣は木曜日（20時45分）、アムステルダムでのオランダ戦となる。

「彼は魔法が使えるわけではない。大事なのは、彼の人格や監督としての経験の中で、それには少し時間が必要かもしれないということも分かりやすく伝えることだ」とザマーは、ドイツサッカーの救世主と見なされる人物への過度な期待を戒めた。「彼は高揚感をもたらしている。すでにそうだし、国民にも、チームにもだ。だが、いつかは高揚感だけでは進めなくなる」

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