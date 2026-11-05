9月末から10月初めにかけての長い代表戦期間中に新たな試みを行ったユルゲン・クロップ監督が、再び実績ある顔ぶれに戻した。ドイツ代表の指揮官は、今後の2試合に向けた招集メンバーを発表。より従来に近い顔ぶれをそろえる一方、いくつかの新顔も加えた。

最も注目されるのは、元ミランのニクラス・フュルクルクだ。ブンデスリーガの9試合で8ゴールを挙げ、代表に復帰する。ドイツは11月13日（金）、ネーションズリーグでセルビアと敵地で対戦。その後、11月16日（月）にベルリンでオランダと対戦する。 -

GK：アレクサンダー・ニューベル、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、ヨナス・ウルビヒ

DF：ヴァルデマル・アントン、ナサニエル・ブラウン、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテット、ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、マリック・チャウ、フィリップ・トロイ

MF：トム・ビショフ、サイード・エル・マラ、ブラヤン・グルダ、レナート・カール、ヨシュア・キミッヒ、ワエル・モヒャ、フェリックス・ヌメチャ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、デリー・シェルハント、フロリアン・ヴィルツ

FW：ユネス・エブヌタリブ、ニクラス・フュルクルク、カイ・ハフェルツ