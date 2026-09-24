ユルゲン・クロップ体制のドイツは、ヨハン・クライフ・アレナで高強度の見事なプレーをのぞかせたものの、最終的には終盤のオランダの猛攻をしのぎ切れなかった。試合はフィジカルなデュエルが目立ち、効率性の違いも明確だった。オランダはシュート数で22本対11本と上回り、期待得点（xG）でも2.78と優勢だった一方、ドイツは長い時間帯で高い決定力を維持した。32分のフェリックス・ヌメチャのゴールは決勝点になるかに思われたが、忙しく働いたマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを中心とするドイツ守備陣がオレンジ軍団の波状攻撃を何度もはね返していた。

だが、2点目を奪えなかったことが、慌ただしい試合終盤の局面で高くついた。ドイツの最終ラインはインターセプト13回、クリア12回を記録していたにもかかわらず、アディショナルタイム2分にとうとう崩れ、コーディ・ガクポにネットを揺らされた。この結果により、両チームはネーションズリーグA・グループ2で勝ち点で並ぶことになった。ただ、クロップにとっては、カイ・ハフェルツが前半30分で負傷し、チームの攻撃のリズムが乱れたことが懸念材料となる。

GK＆守備陣

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン - 7/10

バルセロナ所属の守護神は、91分間にわたってオランダを食い止める8セーブを見せ、ドイツにとって最も重要な選手の一人だったと言える。特にポジショニングは印象的で、フィルヒル・ファン・ダイクの先制点が取り消された場面では運にも助けられたが、12本のCKと9本の枠内シュートの猛攻に対応した。終盤のガクポによる至近距離からのフィニッシュについては、どうすることもできなかった。

ヨナタン・ター - 6/10

守備の中央でフィジカルの強さを示し、ドイツの12回のクリアにも貢献した。ブライアン・ブロビーの動きに苦しむ場面もあったが、後半中盤の時間帯では空中戦の強さが極めて重要だった。

ニコ・シュロッターベック - 7/10

守備対応では非常にアグレッシブで、ドイツの13回のインターセプトに大きく貢献した。試合の流れをよく読み、後方からのビルドアップでも大きな役割を果たしたが、終盤の圧力は最終的に守備ユニット全体に重くのしかかった。

フィリップ・トロイ - 6/10

オランダのワイドの選手たちによるオーバーラップと巧みな仕掛けへの対応に追われ、難しい夜となった。自身の役割には忠実だったが、オランダから24本ものクロスが入ったことは、サイドで時折押し込まれていたことを示していた。

ネイサニエル・ブラウン - 6/10

トロイと同様、オランダにボール保持率55％を許した中で、長い時間押し込まれる展開となった。優れたリカバリースピードは見せたものの、最終的にはアディショナルタイムの執ようなオランダの圧力に屈した守備陣の一員だった。

中盤

ヨシュア・キミッヒ - 7/10

主将としてチームの戦術的な支柱となり、混沌としたプレス合戦の中でテンポをコントロールしようとした。ドイツがコンパクトさを保つうえで重要な存在だったが、オランダが終盤に同点を狙って圧力を強めると、その影響力はやや薄れた。

フェリックス・ヌメチャ - 8/10

中盤の主役だった。32分に見事なシュートで先制点を挙げ、ドイツの切り替え局面においてフィジカル面の土台も提供した。64分に交代となり、彼の退場とともにドイツは中盤での支配力をいくらか失った。

ナディエム・アミリ - 5/10

MFにとってはもどかしい夜となった。創造性の面で試合に影響を与えられず、68分にはタイミングの悪いチャレンジでイエローカードを受けた。クロップがより守備の安定感を求めたことで、最終的には80分に下げられた。

攻撃陣

カリム・アデイェミ - 6/10

スピードを生かしてカウンターでオランダの最終ラインを広げ、ドイツの記録上5回あった速攻にも貢献した。ただ、チームが優勢だった時間帯にリードを広げるには、ラストパスの精度が足りなかった。

ケヴィン・シャーデ - 5/10

ハフェルツの早い時間の退場後、連係を欠いた前線4枚の一角でプレーしたが、ほとんど試合から消えていた。ファイナルサードでうまく絡めず、ボックス内でのタッチ数もごくわずかなまま、1時間後に交代となった。

カイ・ハフェルツ - 6/10

立ち上がりから意欲的に入り、下がってボールを引き出しながら攻撃をつないだが、30分に負傷して短い出場で終わった。彼の不在はすぐに響き、ドイツは攻撃における最も自然な基点を失った。

交代選手＆監督

ユセフ・エブヌタリブ - 6/10

負傷したハフェルツに代わって、想定よりかなり早い時間に投入された。懸命に前線からプレスをけん引したが、交代前の選手が持っていたゴール前での嗅覚は欠いていた。

クリス・フューリヒ - 5/10

64分にシャーデに代わって投入されたが、創造性やボール保持の面で大きな上積みはもたらせなかった。

アントン・シュタッハ - 6/10

得点者ヌメチャに代わって出場し、必要とされていた守備のエネルギーを一定程度もたらした。ただ、終盤はオランダが主導権を握ったため、その多くの時間を後手に回って過ごした。

セルジュ・ニャブリ - N/A

80分の遅い時間帯に投入され、スコアに影響を及ぼす時間はほとんどなかった。

ヤニック・エンゲルハルト - N/A

80分に途中出場し、結果を守り切るための役割を担った。

ユルゲン・クロップ - 6/10

クロップの戦術プランは前半にはっきりと表れていたが、ハフェルツの早い時間の負傷離脱によって見直しを強いられた。チームは効率的だったものの、後半の交代策ではオランダの攻勢を止められず、終盤の痛恨の失点につながった。