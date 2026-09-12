ドイツ代表監督ユルゲン・クロップが見守る中、ノア・アトゥボルはマインツ戦で驚異的なPK記録をさらに伸ばした

ドイツ代表監督ユルゲン・クロップの視察の前で、ヘッセン勢はアウェーで1. FSVマインツ05とのダービーを3-1（前半2-0）で制した。

勝ち点3獲得の大きな立役者となったのは、PKストップという自身の得意分野で見事なセーブを見せたアトゥボルだった。

43分、フランクフルトは元マインツのジョニー・ブルカルトのゴールで1-0とリードしており、ホームチームには同点に追いつく絶好機が訪れていた。キャプテンのナディエム・アミリがPKスポットに立った。

ノア・アトゥボル、ブンデスリーガで6本連続のPKストップ

だが、アミリもそれまでこの24歳の守護神に挑んだ5人のキッカーと同じ運命をたどった。失敗に終わった。

まさにその通りだ！本来であればこの夏にプレミアリーグへ移籍したがっていたものの、紆余曲折の末に移籍期限最終日になってようやくフランクフルトにたどり着いたアトゥボルは、ブンデスリーガで6本連続のPKセーブを記録した。アミリの前には、ロマーノ・シュミット、アンドレ・シウバ、あのフロリアン・ヴィルツ、ケヴィン・フォラント、ヨシプ・ユラノヴィッチが、この元年代別代表選手の前に阻まれていた。アトゥボルはマインツで、自身のブンデスリーガ記録をさらに更新した。

9月17日に発表される次回代表ウィークに向けたクロップの初陣となるDFBメンバーに、彼を選ぶべきだという明確な推薦状と言える。

ジャン・ウズンがフランクフルトの勝利を決定づける

試合展開という点では、フランクフルトにとってこれ以上ない流れだった。アトゥボルの英雄的なプレーのわずか直後、ほぼ前半終了のホイッスルと同時にジャン・ウズンがSGEに2点目をもたらした。そして60分には、ウズンが3-0として勝負をほぼ決めた。マインツはフィリップ・ティーツのゴールで一矢報いるのが精いっぱいだった（89分）。

もっとも、アトゥボルがPKでまったく攻略不能というわけではない。2023年と2024年には、ブンデスリーガで最初の3本のPKでユリアン・ヴァイグル、ロイス・オペンダ、マルヴィン・ドゥクシュに敗れている。