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元ドイツ代表のクリストフ・クラマーが、ユルゲン・クロップ監督の下でドイツ代表が見せている最初の進歩を高く評価した。

元ブンデスリーガ選手のクラマーは、POWWOW Sports Festivalの一環として開かれたメディアとの懇談で、代表チームが進む方向に共感できると語った。クロップ監督は就任後の最初の数週間で、総じて非常に良い仕事をしているという。

クラマーによれば、「今の段階で最も重要なのは」、ドイツ代表がファンを味方につけ、チームへの一体感を持ってもらうことだ。クロップ監督は活発でオープンなコミュニケーションなどを通じ、自ら良い手本を示しているという。「ユルゲン・クロップは100万回インタビューを受け、その100万回すべてが良い」とクラマーは語った。

競技面でも、最初の進歩が見て取れるという。練習できる機会が限られているにもかかわらず、代表チームは「今の段階で到達できるところまで来ている」と元プロ選手のクラマーは評価した。「何かが動き出したのが分かる」

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クラマーはまた、クロップ監督がドイツでおおむね高い評価を得ていることもあり、就任後すぐに「ドイツのサッカー界が切実に必要としていた」熱狂を生み出したと語った。この段階では、ドイツ代表とその周囲に良い雰囲気があることは「僅差の2-1の勝利よりもはるかに価値がある」という。

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ドイツ代表はネーションズリーグでどうすれば準々決勝に進出できるのか？

クロップ監督の下でのここまでの5試合は、2勝2分け1敗。ドイツ代表はネーションズリーグで現在3位につけているが、月曜夜のオランダ戦に勝てば順位を上げ、準々決勝進出を決められる。

クラマーは、2018年に初めて開催されたこの大会にあまり魅力を感じていない。「僕はおそらく、別の時代の人間でもあるんでしょう。どうすれば昇格し、降格するのか、どうすればこの大会で優勝できるのか、今でも分かっていません。いずれ準決勝と決勝があることは知っています。でも、欧州選手権とワールドカップのほうが重要でしょう」