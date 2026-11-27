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VfBシュトゥットガルトのジェフ・シャボーは、今もドイツ代表入りを夢見ている。今回、ユルゲン・クロップに向けて、ほぼ直接的にその思いを語った。

「各年代の代表をすべて経験してきた。ドイツのためにプレーできたことは、いつも僕にとって最も素晴らしい経験の一つだった。いつか招集されれば、信じられないほど誇らしい気持ちになるだろう」。ハーナウ生まれのシャボーは、クラブのメディアとのインタビューでそう語った。

このセンターバックに何より希望を与えているのは、前回の代表合宿でチームメイトが招集されたことだ。「フィン（イェルチュ、ドイツ代表。編集部注）とヤニク（シュパルト、オーストリア代表）の最近の例は、VfBが注目されていることを示している」と28歳のシャボーは強調。さらに「僕はまだ30歳になっていないし、ここ数年、ブンデスリーガでも国際舞台でも安定して高いレベルのパフォーマンスを見せている。鍵になるのは、いつだってクラブでのパフォーマンスと、VfBのチームメイトとともに発揮する力だ」と続けた。

シャボーは2024年夏に1.FCケルンから加入して以来、シュトゥットガルトでセバスティアン・ヘーネス監督の守備陣を支える最も重要な選手の一人となった 。名前のジェフにちなんで「守備のジェフ」とも呼ばれる。U-21ドイツ代表で4試合に出場した経験を持ち、今季も不動のレギュラーとして、ここまでの公式戦17試合のうち1試合を除いて先発している。

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マテウスも高評価：シャボーはW杯代表候補にも浮上

2026年ワールドカップを前に、シャボーはメンバー入りの候補として名前が挙がっていた。 特にローター・マテウスが強く推薦していた 。「彼にはまだ代表出場歴がないが、私も候補の一人だと見ている。まだ多くの人の注目を集めていないかもしれないがね。特にセンターバックは選手層に少し問題がある」と、ドイツ代表の最多出場記録を持つマテウスは語った。シャボーには「フィジカルの強さがあり、対人戦と空中戦にも強い」という。

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だが、当時のドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンが選んだのは、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン（ともにドルトムント）、アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー）、ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）、マリック・チャウ（ニューカッスル・ユナイテッド）だった。クロップの前任者が招集した左利きの選手はシュロッターベックだけで、この点がシャボーとほかのW杯出場選手4人との違いだ。

クロップも直近では、左センターバックの位置から得意の左足で攻撃を組み立てられる、シュロッターベックの代役を招集しなかった。 代わりに選ばれたのは、負傷で辞退したアントン、チャウ、ター、そしてイェルチュだった 。シャボーのチームメイトであるイェルチュは、オランダに5-0で勝利した試合で 代表デビューを果たした 。

Getty Images

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VfBシュトゥットガルトでの将来は不透明：シャボーの今後は？

一方、イェルチュの招集は意外なものだった。インテルのレギュラーであるヤン・アウレル・ビセックが、 クロップ体制最初の代表合宿でギリシャ戦に先発デビューし、好パフォーマンスを見せたにもかかわらず、選外となった ためだ。

その一方、VfBにはシャボーを失う可能性がある。契約は ほかの多くの主力選手と同様に 2028年夏で満了する。ただ、伝えられるところによると、契約延長に向けた具体的な話し合いはまだ行われていない。