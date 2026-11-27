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フィン・イェルチュの獲得費用は、シュトゥットガルトの想定を上回るのか？

シュトゥットガルトはフィン・イェルチュをめぐり、1.FCニュルンベルクに数十万ユーロを支払う見込みだ。

『Bild』の報道によると、20歳のDFがドイツ代表で初出場したことで25万ユーロの支払い義務が生じ、シュトゥットガルトはニュルンベルクに追加で支払う必要があるという。

イェルチュはネーションズリーグ最終節、オランダに5-0で勝利した試合でドイツ代表デビューを果たした。2025年2月にイェルチュが移籍した際、シュトゥットガルトとニュルンベルクの間で該当する条項が取り決められていた。当初、シュトゥットガルトが支払ったのは950万ユーロだったが、現在、その額は1000万ユーロを超えている。

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シュトゥットガルトは2025年5月にも、ニュルンベルクに50万ユーロを追加で支払ったとされる。当時、その支払いの決め手となったのは、イェルチュが終盤に途中出場したアルミニア・ビーレフェルトとのDFBポカール決勝での優勝だった。

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20歳のイェルチュはシュトゥットガルト加入後、セバスティアン・ヘーネス監督の下で定位置をつかみ、今季は全公式戦で既に14試合に出場している。センターバックと右サイドバックの両方で起用できる選手だ。

Getty Images

シュトゥットガルト、冬の移籍市場で選手売却を検討

ドイツ代表に選ばれた若手DFのために追加の支出を迫られる一方、シュトゥットガルトのスポーツ担当役員ファビアン・ヴォールゲムートは、 今後の選手売却は必ずしも避けられないものではないと述べた 。次の移籍市場で早くもチームに変化が生じる可能性がある。

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「今後の移籍期間では、もちろん選手を売却する必要もある。冬にそうなる可能性もあるが、競技面でそれが許されるかも考えなければならない」とヴォールゲムートは、水曜夜に行われたチャンピオンズリーグのインテル・ミラノ戦で0-2と敗れた後に語った。

売却候補として挙げられているのは、FWジェイミー・レヴェリングとMFアンジェロ・シュティラーだ。両選手はこれまでも、たびたび複数のクラブとの関連が報じられてきた。レヴェリングにはプレミアリーグの複数クラブが関心を寄せているとされ、シュティラーはミラン、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドの獲得候補に挙がっている。

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「基本的に、シュトゥットガルトは継続的に移籍金収入を得る必要があるクラブだ。ただ、売却を迫られているわけではない。この3年間で財政面に余裕を生み出した」とヴォールゲムートは語った。