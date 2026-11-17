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ドイツ代表は2試合で説得力ある2勝を挙げ、ネーションズリーグでオランダを上回ってグループ首位を確保した。クロップ体制2度目の代表活動における勝者と、小さな敗者を振り返る。

月曜夜、ユルゲン・クロップは満面の笑みを隠そうともしなかった。隠す必要などあるだろうか。ベルリンのオリンピアシュタディオンで、チームはよりによって隣国の 宿敵を5-0で粉砕した のだ。

新たなドイツ代表監督の時代がこのまま成功を収めれば、この試合は、新しく、ようやく再び人々を熱狂させるドイツ代表が目覚めた瞬間として、ドイツサッカー連盟（DFB）の歴史に刻まれるかもしれない。

代表監督として初めて選手を招集した際には、44人の大所帯にすでに「一目ぼれしたような衝撃を受けた」と、クロップは月曜日にARDで語った。そして今、セルビアとオランダとの試合に説得力ある内容で勝利した選手たちを「とても特別な集団」と呼んだ。チームには「素晴らしいサッカー選手と、素晴らしい人間性の持ち主」がいるという。「選手たちは今も自分たち自身に驚いている」

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「全員が」とクロップは付け加えた。「笑顔で家に帰る」。だが、代表選手の全員に当てはまるわけではないかもしれない。2度目の代表活動では明確な勝者が多く生まれた一方、少なくとも小さな敗者として所属クラブに戻る選手もいるからだ。

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敗者：フェリックス・ヌメチャに当面、喜ぶ理由はない

ボルシア・ドルトムントのMFをめぐって、この数日間に主に話題となったのは、極めて物議を醸すゴールパフォーマンスだった。代表活動前の週末に行われたSVエルフェアスベルクとのブンデスリーガの試合で2得点を挙げた際、再びそのポーズを披露していた。

これを受け、 BVBのファン・支援部門 、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケを通じた ドルトムント側 、そしてDFBも、それぞれ程度の差こそあれ、ヌメチャに明確な一線を引くよう求めた。対象は、ヌメチャが支持するキャンペーン「The King’s Return」と、福音派のネットワーク「Ballers in God」だ。後者には、中絶を「サタンの計画」として非難しているとの批判があるほか、同性愛嫌悪的でクィアに敵対的だとみなされている。

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ヌメチャは最終的にこの求めに応じ、 自身の声明を発表 。あのポーズで自分自身や何らかの組織を前面に押し出す意図はなかったと、改めて明確にした。また、今後は 物議を醸すゴールパフォーマンスを完全にやめる こと、代わりに別の形で信仰を表現することを、ドルトムントとDFBに約束したという。

こうした一連の出来事が、クロップがセルビア戦とオランダ戦でヌメチャをともにベンチに置き、出場機会をわずか9分間にとどめた判断に影響したかどうかは、あくまで推測にすぎない。影響した可能性も低そうだ。ただ、今回の代表活動を通じて、ヌメチャはドイツのサッカーファンからの評価を大きく落としただけでなく、代表での先発の座も失った可能性がある。

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公平に見れば、その理由は本人にあるというより、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、フロリアン・ヴィルツからなる中盤の3人が圧巻のプレーを見せたことにある。前述の通り、ヌメチャは金曜夜のセルビア戦で9分間しかピッチに立っていない。3人はいずれも2試合で好プレーを披露しており（詳しくは後述）、当面はクロップの序列でヌメチャを上回るだろう。前回の代表活動で大活躍し、セルビア戦とオランダ戦でも代表監督から合計で30分余りの出場機会を与えられたトム・ビショフについても、同じことが言えそうだ。

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敗者：ヤン・アウレル・ビセック、クロップ体制で構想の周縁へ

9月末のギリシャ戦に0-1で敗れた際、インテル・ミラノのセンターバックは、 低調なドイツ代表における数少ない希望の光の一人だった 。そのため、セルビア戦とオランダ戦では先発の可能性が高いと見られていた。ボルシア・ドルトムントのヴァルデマール・アントンという有力なライバルが負傷で不在だったことも、その見方を後押しした。

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しかし、クロップは当面、別の選手を起用するようだ。セルビア戦では、両試合で好プレーを見せたヨナタン・ター（詳しくは後述）とともにマリック・チャウがセンターバックで先発。東欧の相手との第1戦やギリシャとの0-0の試合と同様、堅実にプレーした。代表監督がニューカッスル・ユナイテッド所属のチャウに高く評価しているのは、縦方向へのビルドアップ能力と194センチの長身だ。ロングボールを使い、フィジカルも強いセルビアを相手に、その高さが強みとなった。

理論上はビセックも起用できる4バックの右サイドにも、空きはなさそうだ。そこではSCフライブルクのフィリップ・トロイがクロップの明確な第一候補。さらに代表監督はここ数週間、シュトゥットガルトのフィン・イェルチュを絶えず称賛してきた。イェルチュはオランダ戦でようやくドイツ代表デビューを果たし、ビセックと同様に4バックの右サイドと中央でプレーできる。

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驚異的なドイツ代表デビューの陰で敗者となったレナルト・カール

フェリックス・ヌメチャと同様、レナルト・カールもここ数週間、見事なドリブルや印象的なゴールなど、自身のプレーで話題になることは少なかった。もっとも、代表活動前の試合では明らかに調子を上げていた。それよりも注目を集めたのは、本人にはほとんど左右できない ピッチ外の出来事 だった。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスは11月初め、BRでの長時間のインタビューで、 まだ18歳のカールは公の場でもう少し謙虚に振る舞うべきだとの考えを示した 。「誰かが彼の私生活について何かを言って以来、彼がここ数日で決めたゴールの50％には、私も関わっていると思う。我々には若い選手の進む道を少し示す義務もある」とヘーネスは語った。

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代表では、セルビア戦で最後までベンチに座った後、オランダ戦で短時間ながら出場した。クロップはセルビア戦で起用しなかった理由について、 若手の意欲不足などでは決してなく、単にほかの選手を選んだためだと強調した 。

「彼は素晴らしい若者だ。私たちは皆、何らかの面で少しずつ違う。彼は本当に素晴らしい練習をしていたし、チームにも完全に溶け込んでいる。今日プレーしなかったのは、そのポジションで、同じくかなり上手にサッカーができる選手がプレーしたからだ」と代表監督は説明。バイエルン・ミュンヘンのカールは、もちろん今も自身の構想で重要な役割を担っているという。

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だが、カールの主なポジション上のライバルである右ウイングのブラヤン・グルダが、セルビアとのデビュー戦で圧巻のプレーを披露したため、クロップはオランダ戦でも起用した。そしてグルダは再び期待に応えた。オランダに5-0で勝利した試合では2アシストと1ゴールを記録し、またしても際立った存在に。近い将来、カールにとっては一段と難しい状況になりそうだ。中央のポジションは、いずれにせよフロリアン・ヴィルツのものとして固まっているように見える。

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勝者：攻撃だけではない、クロップの新たな両ウイングが魅了

つまり、バイエルンで明らかに調子を上げているカールでさえ、オランダ戦での出場は「わずか」8分間だった。その一方で、ドイツ代表には新たな両ウイングが見つかったのかもしれない。

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カールにとっては不運なことに、ブラヤン・グルダはセルビア戦でもオランダ戦でも見事な活躍を見せた。RBライプツィヒのアタッカーは、A代表から声がかかった時にようやく負傷のない状態にあり、驚異的なスタートを切った。

セルビア戦での 見事なゴールと非の打ちどころのないプレー を受け、クロップは 対峙した相手選手に同情さえしていた 。オランダ戦でも1ゴールと、極めて質の高い2アシストを記録した。ヴィルツへのアウトサイドキックでの浮き球のパスと、シュロッターベックにぴたりと合わせたフリーキックだ。この試合で グルダをまったく抑えられなかったユリエン・ティンバーとイアン・マートセン にも、クロップは同情するだろう。

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グルダが今後、継続して負傷なくプレーできれば、ネーションズリーグのグループ最終戦は、ドイツ代表での輝かしいキャリアの始まりとなったかもしれない。少なくとも来年3月の準々決勝では、ライプツィヒ所属のグルダがまず右ウイングの先発候補になるはずだ。

一方、デリー・シェルハントは10月初めのセルビア戦とギリシャ戦での活躍を受け、すでにクロップ新体制の大きな勝者の一人とみなされていた 。かつて慣れ親しんだベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたオランダ戦では、時に観客を魅了するプレーで、その評価をさらに確かなものにした。

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24歳のシェルハントは、先制点となる見事なゴールに加え、最終スコアにつながった、ポストに当たったシュートへのアシストで大勝に貢献。スピードに乗ったドリブルを何度も見せ、スタジアムには期待に満ちたどよめきが広がった。自分にはせいぜい「レギオナルリーガ」でのキャリアしかないと見ていたかつての批判者たちに実力を示せたことは「痛快」だったと、 シェルハントは試合後に語った 。

もっとも、後方に位置する左サイドバックのナサニエル・ブラウン、マクシミリアン・ミッテルシュテットとの直接的な連係には、なお課題も見えた。オランダ戦では特にブラウンが何度も目に見えていら立っていた。ただ、これは練習で改善できることだ。

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疑いはない。シェルハントがSCフライブルクで引き続き結果を残し、負傷なくプレーできれば、ネーションズリーグ準々決勝でもクロップの下で中心的な役割を担うだろう。

新たな両ウイングとポジションを争う著名な選手たちは、当面は後れを取ることになる。カールと同じく見せ場がわずか4分間しかなく、小さな敗者の一人となったサイード・エル・マラ、バセロナのカリム・アデイェミ、ブレントフォードのケヴィン・シャーデがそうだ。クロップがシェルハントとグルダの攻撃力だけを高く評価しているわけではないことも、その理由にある。

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「2人ともボールを扱える。本当にすごいよ」とクロップは語り、こう続けた。「だが、今日あの2人がどれだけ働き、どれだけ働かなければならなかったか。並大抵ではない。そして、それが最終的にチームを形づくる。ボールを扱える選手はほかにもいる。だが結局、大切なのはどれほどの情熱と献身を注ぎ込むかだ」

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勝者：ヨシュア・キミッヒとアレクス・パヴロヴィッチ。クロップはナーゲルスマンの重大な過ちから学んだ

卓越したサッカーの技術をひとまず脇に置けば、「情熱と献身」はアレクサンダル・パヴロヴィッチとヨシュア・キミッヒのピッチ上での働きを表すのにもふさわしい言葉だ。

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連係の取れたバイエルンの2人はセルビア戦でもオランダ戦でも好プレーを披露した。クロップがユリアン・ナーゲルスマンの最大級の過ちの一つを繰り返し、中盤中央のバイエルンのコンビを再び解消するとは考えにくい。

パヴロヴィッチとキミッヒはミュンヘンで何年もかけて非常に良い連係を築き、プレーの予測しにくさも増している。 今ではパヴロヴィッチが、オランダ戦のようにボールを前に運ぶ役割を担うことが増え、セルビア戦のように前線への鋭いパスで、得点につながる大きなチャンスを作ることもできるからだ 。ヴィルツの2点目に先立ち、カイ・ハヴァーツへ送ったパスは一級品だった。

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クロップは試合後、ARDで、キミッヒとパヴロヴィッチがオランダの戦い方を自分たちで分析し、 「良い対応策を見つけた」ことも称賛した 。ドイツの中盤中央には、特にワールドカップでバランスと適応力が欠けていた。当時のナーゲルスマンはキミッヒを右サイドに移し、パヴロヴィッチをフェリックス・ヌメチャと組ませていた。

その措置は、 最終的に2人の双方に極めて悪い影響を及ぼした 。余裕を持って勝った初戦のキュラソー戦と、ヌメチャについてはグループ第2戦のコートジボワール戦を除き、2人とも実力を踏まえれば惨憺たるワールドカップを過ごした。

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セルビア戦とオランダ代表戦での活躍により、キミッヒは不要だという議論はすべて決着したはずだ。そもそもクロップは その主張をばかげていると一蹴していた 。ヌメチャとトム・ビショフは質の高い代役だ。アンジェロ・シュティラー、アントン・シュタハ、ミカ・バウアーにも、いずれ再びアピールの機会が訪れるかもしれない。だが、11月半ばのこの数日間を経て、クロップの中盤の軸は当面定まった。

IMAGO / Chai v.d. Laage

勝者：フィリップ・トロイ。クロップの切り札が難題の右サイドで再び結果を残す

それは、クロップが苦戦した前任者たちとは違い、最大の懸案だったポジションをついに解決したことにもよる。右サイドバックでは、フィリップ・トロイが ごく短期間で代えの利かない存在になった 。クロップが最初の招集時にフライブルク所属のトロイを抜てきした際も、59歳の指揮官は周囲が驚いたことを不思議がっていた。

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「ドイツでは、右サイドバックがいないと言われている。フィリップ・トロイは『えっ、何の話をしているんだ？』と思うはずだ」と、当時クロップは語った。トロイはその見方が正しいことを証明し、これまでの代表戦5試合で、一般のドイツのサッカーファンにもそれを強く印象づけた。

セルビア戦とオランダ戦で改めて示したように、トロイは守備でも攻撃でも極めて信頼できる働き手だ。そして、クロップがすべての選手に必ず求めるもの、すなわち強い意志と献身を備えている。理想的には相手がボールを受ける瞬間から妨害し、積極的に競り合いに臨む。攻撃では、グルダとの連係も時間帯によってはすでに非常にうまく機能した。トロイが追い越して攻撃の幅を広げることもあれば、グルダがウイングに張ると内側に入ることもあった。

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クロップ自身もトロイをワールドクラスとは評さないだろう。それでも、間違いなく持っている強みを生かし、すでに右サイドで最も優れた、実績ある選択肢となっている。長期的にも、見事な補強だったと証明されるかもしれない。

「次の一歩を踏み出せるようにしてくれる人と、特定の瞬間に出会うことが必要だった。私がフィリップにとってそういう存在になれるなら、とてもうれしい」とクロップは9月に語っていた。その言葉は核心を突いていたのかもしれない。

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勝者：ヨナタン・ター、バイエルンとは違いクロップには不可欠

右サイドとは異なり、クロップはセンターバックでは選択肢が豊富すぎるほどだ。前述したヤン・アウレル・ビセックが現在、その大きな割を食っている。ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、ヴァルデマール・アントン、マリック・チャウ。さらに スピードがあるためサイドでもプレーできる、複数ポジション対応型の若手イェルチュもいる 。

少なくとも直近のセルビア戦とドイツ戦を振り返れば、ターは自分を勝者と考えていい。シュロッターベックがセルビア戦で意外にもベンチに座り、代わりにチャウが出場した一方、ターは両試合とも90分間フル出場した。クロップによれば、チャウの起用はヘディングの強さが理由だった。

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セルビア戦では1-3とされる前のフリーキックを与えたものの、 バイエルンで最近やや調子を落としているセンターバック は、クロップにとって依然として欠かせないようだ。30歳のターは最近、所属するドイツ最多優勝クラブで揺るぎない地位を得られていない。キム・ミンジェが好プレーでプレッシャーをかける一方、ター自身は不安定さや動きの重さを繰り返し見せ、コンパニーのシステムで重要な1対1の場面では、しばしばファウルでしか対応できなかった。

その結果、ターはブンデスリーガのRBライプツィヒ戦とBVB戦という注目の試合で、ともに90分間ベンチに座った。チャンピオンズリーグのアーセナル戦で45分間プレーできたのも、コンディションに問題を抱えたキムが退いたからにすぎない。

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だが、クロップの下では、現時点でベストの調子ではないにもかかわらず、今も先発選手としての地位を保っている。調子を取り戻せば、ナーゲルスマン体制時と同様、シュロッターベックと先発コンビを組むだろう。少なくとも代表監督からの信頼は確かだ。ターはメンバー入りした4試合すべてで90分間プレーしている。

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ドイツ代表：グループ2（リーグA）の最終順位表