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ドイツはUEFAネーションズリーグでセルビアに3-1と快勝した。ボール保持率80％を記録して試合を支配し、フロリアン・ヴィルツとブラヤン・グルダが決定力を発揮。ユルゲン・クロップ監督率いるチームに余裕のある勝利をもたらした。

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ドイツはベオグラードで戦術的な完成度の高さを見せ、驚異的なボール保持率80％で試合を支配した。開始3分にはスルジャン・バビッチが誤ってボールを自陣のゴールに入れ、試合の流れが決まった。ドイツは絶え間ないポジショナルプレーでセルビアを自陣深くに押し込み、14分にはフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げた。ホームのセルビアはリズムを乱そうとしたが、ドイツは冷静にボールを動かし、計502本のパスでセルビアの守備陣を消耗させた。

後半は再開からわずか5分でブライアン・グルダがリードを広げ、勝負を事実上決めた。バビッチは56分に相手ゴールを決めて先のミスを取り返したものの、ドイツの勝利が大きく揺らぐことはなかった。89分にはセルビアのアンドリヤ・ジヴコヴィッチがレッドカードを受け、ホームチームにとって苦しい一夜となった。一方のドイツは、技術面での優位性と、存在感を増す若き創造的な選手たちの力を示す勝利を祝った。

GK・DF

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン：6／10

ドイツがボールを支配したため、アヤックスに所属するこのGKにとっては、長い時間にわたり出番の少ない夜となった。2度のセーブを記録したが、56分のバビッチのシュートは防げなかった。配球は安定しており、ドイツが記録した502本のパスの起点となった。

マクシミリアン・ミッテルシュテット：7／10

左サイドで高い位置を保ち、幅を作るとともにセルビアのウイングバックを押し込んだ。ドイツが90分を通じて許したシュートは計5本にとどまり、その守備の安定にも貢献した。

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マリック・チャウ：7／10

守備の中央で冷静さを保った。広いスペースを守れるチャウがいたことで、ドイツは最終ラインを高く押し上げられた。セルビアが数少ないカウンターを仕掛けた場面では、重要なクリアを何度か記録した。

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フィリップ・トロイ：6／10

73分に交代するまで、右サイドで堅実にプレーした。試合運びも良く、攻守の切り替わりではドイツの守備組織を維持した。

ヨナタン・ター：7／10

最終ラインを支えるベテラン。競り合う必要があった数少ない場面では、フィジカルの強さを見せた。空中戦でもセルビアのセットプレーからの脅威を抑える助けとなったが、チームは後半のセットプレーの場面から失点した。

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MF

ヨシュア・キミッヒ：8／10

ドイツのプレーに一定のリズムを刻んだ。主将として、ボール保持率80％を達成したチームの中心となり、攻撃を組み立て直しながら、セルビアの守備ラインを突破する適切なタイミングを選んだ。中盤でのリーダーシップに非の打ちどころはなかった。

アレクサンダル・パヴロヴィッチ：7／10

年齢を感じさせない成熟したプレーを見せ、キミッヒとのダブルボランチでセルビアに中央の突破を許さなかった。効率良くボールを奪い、前方の創造性豊かな選手たちへ素早くつないだ。

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フロリアン・ヴィルツ：9／10

この試合で最も際立った創造性の持ち主。ライン間で捕まえづらい動きを見せ、14分のチャンスを確実に仕留めて2-0とした。終盤に退くまで、ドイツが2.51のゴール期待値（xG）を記録した最大の要因だった。

FW

ブライアン・グルダ：8／10

セルビアの守備陣を絶えず悩ませた。41分にイエローカードを受けたが、50分にドイツの3点目を決めて申し分ない反応を示した。直接的なドリブルと創造性は、ドイツの効率的な攻撃の中心だった。

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デリー・シェルハント：6／10

セルビアの5バックを広げようと懸命に動いた。自身は得点できなかったものの、その動きによって、ヴィルツとグルダが試合を通じて使えるスペースを作り出した。

カイ・ハヴァーツ：7／10

攻撃の軸として起用され、的確な判断で味方との連係に加わった。深い位置に下りて相手DFを本来の位置から引き出す動きは、序盤の得点に至る組み立てで重要だった。精力的にプレーした後、73分に交代した。

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途中出場・監督

ニクラス・フュルクルク：6／10

73分にハヴァーツに代わって出場。終盤はより伝統的なターゲットマンとして前線に入ったが、ドイツが試合を締めくくろうとしていたため、ボールが届く機会は限られた。

トム・ビショフ：6／10

73分にパヴロヴィッチに代わって出場。うまくボールを回し、終盤も高いボール保持率を維持する助けとなった。

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リドル・バク：6／10

残り17分でトロイに代わって出場。右サイドに新たな活力をもたらし、自身の担当するエリアで終盤に危険な場面を作らせなかった。

フェリックス・ヌメチャ：採点なし

81分にヴィルツに代わって出場。試合に大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

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サイード・エル・マラ：採点なし

86分にグルダに代わって出場し、勝利を確実にするための試合運びに加わった。

ユルゲン・クロップ：8／10

クロップ監督の戦術的な布陣は、試合をコントロールする手本だった。ボール保持率80％を求めることでセルビアのホームの利を封じ、ヴィルツやグルダのような創造性豊かな選手たちが早い段階で試合を決められる土台を整えた。