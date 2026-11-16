ドイツ代表のクロップ監督、オランダ戦を前に「最もハンサムな選手の一人」ファン・ダイクを絶賛

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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が、重要なオランダ代表戦を前に、かつてリヴァプールで主将を務めたフィルジル・ファン・ダイクへの親しみを込めた称賛を口にした。ネーションズリーグの緊張感が高まるなか、指揮官はオランダ代表DFならではの魅力について語った。

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クロップがファン・ダイクを絶賛

ドイツ代表とオランダ代表による重要なネーションズリーグの一戦を前に、クロップ監督は戦術の話から少し離れ、旧知の選手を称賛した。アンフィールドでフィルジル・ファン・ダイクとともに仕事をした際の印象についてドイツ人記者に問われ、新たにドイツ代表監督に就任したクロップは、DFの容姿に言及せずにはいられなかった。59歳の指揮官は、ファン・ダイクがメンバーにいない可能性を承知しているが、そのCBは試合を読む力や最終ラインを統率する力だけで際立っているわけではないと冗談を飛ばした。

『Voetbalprimeur』によると、クロップは記者会見で、不在のオランダ代表選手について「容姿だね」と冗談交じりに語った。「フィルジルはサッカー選手の中でも最もハンサムな選手の一人だ。それに、あの声なら素晴らしいバリトンで歌うこともできる」と付け加えた。

シャビ・シモンズとの戦術的な駆け引き

続いてクロップは真剣な口調に戻り、相手の戦術的なアプローチを分析した。シャビの影響力を強調し、オランダ代表が攻撃的なプレースタイルを貫いていると指摘。今回の代表戦期間中、相手のこれまでの試合を入念に分析しており、ベルリンに乗り込むオランダ代表の戦術的な細部にも十分備えていると述べた。

「何が待ち受けているかは分かっている。シャビは高い位置からプレッシャーをかけるサッカーを好む指導者だ。それは明らかだ」とクロップは説明した。「それ自体は問題ではない。もちろん、私もキャリアの中で何度も経験してきたし、我々も攻撃したい。ただ、難しい仕事になるのは明らかだ。アムステルダムでの試合でも、それはすでに分かった。シャビはシャビ流のサッカーをしようとしている。それは明白だ」

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オランダ代表の脅威を分析

クロップは、前戦で7得点を挙げる圧倒的な攻撃を見せたオランダ代表の最近の好調ぶりを軽視しなかった。相手の守備のミスを指摘する声もあるなか、オランダ代表の攻撃の質を評価した。その成功は単なる幸運や相手のミスによるものではなく、組織的なシステムと個々の才能の表れだと語った。

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クロップは最近のオランダ代表の戦いぶりに明らかに感銘を受けており、そのハイプレスをドイツ代表が乗り越えなければならない最大の障壁と捉えている。「ギリシャ戦のいくつかのゴールは守備のミスによるものだったが、大半はそうではなかった。本当にいいプレーをしていた」と、元リヴァプール監督は認めた。

ベルリンでの一戦に自信を示すドイツ代表

相手への敬意を示しながらも、クロップはドイツ代表が切実に必要とする勝利をつかめると楽観的だ。前向きに考える理由として、チームが強度の高い準備を重ねてきたことを挙げた。ベルリンでホームの観客を味方につけるドイツ代表は、練習で見せた好調ぶりを試合でも発揮し、オランダ代表のハイプレスを攻略しようとしている。

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結果を残せなければ準々決勝進出の望みが消える可能性があり、ホームのドイツ代表にとって重みのある一戦となる。「練習のレベルは本当に驚くほど高かった。それが大きな自信になっている」とクロップは締めくくった。