UEFAは、ギリシャ戦（1-2）とオランダ戦（1-2）でセルビアのファンが人種差別的・差別的な行為をしたとして、セルビアサッカー協会に5万ユーロの罰金と、ホームゲーム1試合を無観客で開催する処分を科した。セルビアの次のホームゲームは11月13日、ライコ・ミティッチ・スタジアムで行われるドイツ代表戦だ。

ただ、セルビアサッカー協会によると、妥協案を模索しているという。声明では、少なくとも子どもたちが会場に入れるよう許可を得ようとしていると説明した。ドイツのファン2000人にも入場を認めることを目指している。

セルビアはすでに、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われたドイツとの第1戦でも、ファンの入場禁止により自国のサポーターの声援を受けられなかった。UEFAがこの処分を下したのは2024年12月。数週間前の同年11月、スイスで行われたネーションズリーグの試合（1-1）で、セルビアのファンがアルバニア国旗に火をつけようとしたためだ。

これを受けてUEFAは、セルビアが主催するUEFA主催の2試合でスタンドの一部を閉鎖するよう命じるとともに、UEFA主催のアウェーゲーム2試合でセルビアのファン向けチケットの販売を禁止した。後者の対象となった最初の試合は2025年3月にオーストリアで行われたネーションズリーグのプレーオフで、2試合目は先日ミュンヘンで0-2と敗れた試合だった。UEFAはさらに8万ユーロの罰金も科した。

4試合を終えた時点で、ドイツはネーションズリーグのリーグA・グループBで勝ち点5の3位。首位を争うギリシャ、オランダとはそれぞれ勝ち点3差だ。セルビアはまだ勝ち点を獲得できておらず、最下位に沈んでいる。

Getty Images

セルビアでの一戦から3日後、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップ率いるチームは、グループ最終戦で宿敵オランダとベルリンのオリンピアシュタディオンで対戦する。