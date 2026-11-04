これによると、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は「それまでに特別なことが起きなければ」、木曜日に発表するセルビア、オランダとのUEFAネーションズリーグに向けた代表メンバーに、ヴェルダー・ブレーメンの得点源を選出するという。

フュルクルクは、ほぼちょうど4年前にハンジ・フリック監督の下でデビューして以来、ドイツ代表として24試合に出場し、14ゴールを挙げた。ただ、最後に代表戦に出場したのは2025年夏のネーションズリーグ決勝ラウンドで、最後に招集されたのは同年9月だった。

フュルクルクは2024年にBVBからウェストハム・ユナイテッドへ移籍して以降、途中のACミランへの期限付き移籍中も含め、プレー面では不振に苦しんだ。しかし、夏にヴェルダーへ復帰してからは調子を上げており、公式戦10試合ですでに12ゴールを記録。欧州5大リーグでプレーするドイツ人選手の中で最多得点を挙げている。

そのため最近では、33歳のフュルクルクの代表復帰を求める声が増えていた。北米でのワールドカップで失敗に終わった後、チームの刷新に着手したクロップ監督は、フュルクルクについてこれまで明言を避けてきた。ただ、数週間前には「ニクラス・フュルクルクは33歳だ。それは私のせいではない！」と強調していた。

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際立った活躍を受け、フュルクルクは招集の可能性について何度も質問された。しかし、本人は控えめな姿勢を示し、いずれはこの話題をそっとしておいてほしいとも望んでいた。「国が僕を必要とするなら、いつでも応じる。43歳になっても、ボックス内に誰かが必要なら駆けつける。でも、招集を懇願するつもりはない」

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ドイツ代表：フュルクルクとエブヌタリブは招集、ブルンナーは見送り

ドイツ代表にとって、センターフォワードは懸念のあるポジションとされている。名目上の第一候補はカイ・ハヴァーツだが、生粋のセンターフォワードではない。Skyによると、数週間前にクロップ監督の下でデビューし、現在アイントラハト・フランクフルトの攻撃陣でも好調なユネス・エブヌタリブも、招集される可能性が高い。

一方、モナコに所属する年代別代表選手パリス・ブルンナーは、もう少し待つ必要がありそうだ。20歳の招集については「集中的に議論された」という。しかし、元BVBの逸材は今季ここまで11試合で8ゴールを挙げているものの、今回は招集に至らなかった。

ドイツは11月13日にセルビアと、その3日後にオランダと対戦する。クロップ監督は、今年最後の代表戦2試合に向けたメンバーを木曜日の11時30分に発表する。