共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ドイツ代表は2試合で説得力のある2勝を挙げ、オランダを抑えてネーションズリーグのグループ首位を確保した。クロップ体制2度目の代表活動における勝者と、小さな敗者を振り返る。

月曜夜、ユルゲン・クロップは満面の笑みを隠そうにも隠せなかった。隠す必要などあるだろうか。ベルリンのオリンピアシュタディオンで、彼のチームは隣国の 宿敵を5-0で圧倒した のだ。

新監督の時代がこのまま順調に進めば、この試合は、再び人々を熱狂させる新たなドイツ代表が目覚めた瞬間として、ドイツサッカー連盟（DFB）の歴史に刻まれるかもしれない。

月曜日、クロップはARDで、代表監督として初めて迎えた招集期間に集めた44人の大所帯に、すでに「一目ぼれしたような衝撃を受けた」と語った。そして、セルビア戦とオランダ戦に説得力のある内容で勝利した選手たちを「本当に特別な集団」と評した。チームには「素晴らしい選手、素晴らしい人格の持ち主」がそろっているという。「選手たちは今も自分たち自身を驚かせ続けている」

広告 広告

「全員が笑顔で家に帰る」とクロップは付け加えた。だが、それはすべての代表選手に当てはまるとは限らない。2度目の代表活動には明確な勝者が数多くいた一方、少なくとも小さな敗者としてクラブに戻る選手もいるからだ。

Getty Images

Related Topics

敗者：フェリックス・ヌメチャには当面、歓喜する理由がない

ドルトムントのMFを巡ってここ数日、話題の中心となったのは、極めて物議を醸しているゴール後のパフォーマンスだった。代表活動前の週末に行われたブンデスリーガのSVエルフェルスベルク戦で2得点を挙げた際にも、そのしぐさを再び見せていた。

ドルトムントのファン・支援部門 、 ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケに代表されるドルトムント 、そしてDFBはその後、程度の差こそあれ、ヌメチャに対して、彼が支持するキャンペーン「The King’s Return」と、福音派のネットワーク「Ballers in God」から明確に距離を置くよう求めた。このネットワークには、中絶を「悪魔の計画」として糾弾しているなどの非難が向けられており、同性愛者やクィアの人々に敵対的ともみなされている。

広告

ヌメチャは最終的にこの要請に応じ、 自身の声明 を発表。そのしぐさによって自分自身やいかなる組織も前面に押し出すつもりはなかったと、改めて明言した。さらに、ドルトムントとDFBには、 今後は問題となったパフォーマンスを一切行わず 、代わりに別の形で信仰を表すと約束したという。

クロップがセルビア戦とオランダ戦でヌメチャをともにベンチに置き、出場をわずか9分間にとどめた判断に、これらの出来事が影響したかどうかは推測にすぎない。影響した可能性もむしろ低いだろう。ただ実際、ヌメチャはこの代表活動中にドイツのサッカーファンからの評価を大きく落としただけでなく、代表での定位置も失った可能性がある。

広告

公平を期せば、それは本人のプレーによるところが小さい。前述の通り、金曜夜のセルビア戦でピッチに立ったのはわずか9分間だった。むしろ理由は、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、フロリアン・ヴィルツの中盤トリオが圧巻のプレーを見せたことにある。3人とも両試合で説得力のある活躍を見せ（詳しくは後述）、当面はクロップの序列でヌメチャより上に立つだろう。同じことは、前回の代表活動で大活躍し、セルビア戦とオランダ戦でも監督から合計で30分強の出場機会を与えられたトム・ビショフにも当てはまりそうだ。

Getty Images

敗者：ヤン・アウレル・ビセック、クロップ体制で出番のない存在に

9月末にギリシャに0-1で敗れた試合で、インテル・ミラノのセンターバックは、 低調だったドイツ代表の数少ない希望の光の一人だった 。そのため、また有力なライバルであるドルトムントのヴァルデマール・アントンが負傷で不在だったこともあり、セルビア戦とオランダ戦では先発の可能性が高いとみられていた。

広告

しかし、クロップは当面、ほかの選手を起用するようだ。セルビア戦では、両試合で好プレーを見せたヨナタン・ター（詳しくは後述）の隣で、マリック・チャウがセンターバックとして先発した。チャウは東欧の相手との前回対戦や、ギリシャとの0-0の試合と同様、非常に堅実なプレーを見せた。クロップがニューカッスル・ユナイテッド所属のチャウについて特に評価しているのは、縦方向へのビルドアップ能力と、身長1.94メートルの高さだ。ロングボールを使い、フィジカルの強さを見せるセルビアを相手に、それらが強みとなった。

理論上はビセックもプレーできる4バックの右側も、席は埋まっているようだ。そこではフライブルクのフィリップ・トロイがクロップの明確な第一候補となっている。加えて監督はここ数週間、シュトゥットガルトのフィン・イェルチュを絶えず称賛してきた。イェルチュはオランダ戦でついにドイツ代表デビューを果たし、ビセックと同じく4バックの右側と中央でプレーできる。

Getty Images

広告

華々しい代表デビューで後れを取ったレナルト・カール

フェリックス・ヌメチャと同様、ここ数週間のレナルト・カールも、見事なドリブルや印象的なゴール、あるいは自身のプレー全般より、本人にはほとんど左右できない ピッチ外の出来事 で話題となった。もっとも、代表活動前の試合では、プレーの調子は明らかに上向いていた。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスは11月初め、BRでの長時間のインタビューで、 まだ18歳のカールは公の場でもう少し謙虚に振る舞うべきだとの考え を示した。「誰かが彼の私生活について何かを言ってから、ここ数日の彼のゴールの50％には私も関わっていると思う。若い選手に多少なりとも進む道を示すのも、我々の責務だ」とヘーネスは語った。

広告

代表では、セルビア戦で試合を通してベンチに座った後、オランダ戦で短時間ながら出場した。クロップは、セルビア戦での 不出場は若手の意欲不足によるものでは決してなく、単にほかの選手を選んだためだと強調した 。

「カールは素晴らしい若者だ。人は誰しも、何かしら違うところがある。彼は本当に素晴らしい練習をし、チームにも完全に溶け込んでいる。今日プレーしなかったのは、そのポジションで、同じようにかなりうまくプレーできる選手が出場したからだ」と代表監督は語った。もちろん、バイエルン・ミュンヘンのカールは今も自身の構想で重要な役割を担っているという。

広告

しかし、カールにとって右ウイングの主なライバルであるブラヤン・グルダは、セルビア戦でのデビューで抜群のプレーを披露した。そのためクロップはオランダ戦でもグルダを起用し、そこで再び期待に応えた。オランダとの5-0の試合では2アシストと1得点を記録して再び際立つ活躍を見せ、カールが近い将来に出場機会を得るのは容易ではなさそうだ。中央のポジションは、そもそもフロリアン・ヴィルツのものとして固まっているように見える。

Getty Images

勝者：クロップの新たな両翼は攻撃以外でも魅了

カールはバイエルンで明らかに調子を上げていたにもかかわらず、オランダ戦で得た出場時間は「わずか」8分間。一方、ドイツ代表には新たな両翼が見つかったかもしれない。

広告

カールにとっては不運なことに、ブラヤン・グルダがセルビア戦とオランダ戦の両方で鮮烈なパフォーマンスを披露した。RBライプツィヒのアタッカーは、A代表から声がかかったときにようやく負傷のない状態で臨むことができ、華々しいデビューを飾った。

セルビア戦での 見事なゴールと非の打ちどころのないプレー を受け、クロップは 対峙した相手選手に同情さえ示した 。オランダ戦では1得点に加え、ヴィルツへのアウトサイドでのチップパスと、シュロッターベックへの正確なFKという見事な2アシストを記録。グルダを まったく抑えられなかったユリエン・ティンバーとイアン・マートセン にも、クロップは同じように同情するだろう。

広告

グルダが今後も継続して負傷なくプレーできれば、ネーションズリーグのグループ最終戦は、偉大な代表キャリアの始まりとなったかもしれない。来年3月の準々決勝では、ライプツィヒ所属のグルダがまず右ウイングの先発候補となるはずだ。

一方、デリー・シェルハントは10月初めのセルビア戦とギリシャ戦でのプレーを受け、すでにクロップ新体制の大きな勝者の一人とみられていた 。かつての本拠地、ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われたオランダ戦では、随所で人々を魅了するプレーを見せ、その評価を一段と確かなものにした。

広告

24歳のシェルハントは先制の見事なゴールを決め、最終スコアにつながるポスト直撃のシュートも演出して大勝に貢献。スピードに乗ったドリブルを何度も披露し、スタジアムに期待のどよめきを起こした。自分にはせいぜい「レギオナルリーガ」でのキャリアしかないと見ていたかつての批判者たちに実力を示せたことは「胸のすく思い」だったと、 シェルハントは試合後に語った 。

もっとも、シェルハントが背後に位置する左サイドバックのナサニエル・ブラウンやマクシミリアン・ミッテルシュテットとの直接的な連係で、まだ問題を見せたことも事実だ。オランダ戦では、それがブラウンを何度も明らかにいら立たせた。ただ、これは練習で改善できる点だ。

広告

シェルハントがフライブルクで引き続き結果を出し、負傷なく過ごせば、クロップ体制のネーションズリーグ準々決勝でも重要な役割を果たすことは間違いない。

新たな両翼を争う有力選手たちは、当面その後ろに回らなければならない。カールと同じく出場機会がわずか4分間で、小さな敗者の一人となったサイード・エル・マラ、バセロナのカリム・アデイェミ、ブレントフォードのケヴィン・シャーデらがそうだ。クロップがシェルハントとグルダの攻撃力だけに魅了されたわけではないことも、その理由である。

広告

「2人ともサッカーがうまい。本当に驚くほどだ」とクロップは語り、意味深に続けた。「だが、今日あの2人がどれほど走り、どれほど働かなければならなかったか。それは並大抵のことではない。そして最後には、それこそがチームを形づくる。サッカーがうまい選手はほかにもいる。だが結局は、どれだけ情熱と献身を注げるかだ」

Getty Images

勝者：キミッヒとパブロヴィッチ。クロップはナーゲルスマンの重大な過ちから学んだ

「情熱と献身」は、卓越した技術をひとまず脇に置いても、アレクサンダル・パブロヴィッチとヨシュア・キミッヒのピッチ上での働きを表すのにふさわしい言葉だ。

広告

連係の取れたバイエルンの2人はセルビア戦でもオランダ戦でも好プレーを見せた。クロップがユリアン・ナーゲルスマンの最大の過ちの一つを繰り返し、中央のバイエルン勢を再び引き離すことはないだろう。

パブロヴィッチとキミッヒはミュンヘンで長年にわたり非常に良い連係を築き、連係プレーの予測も以前より難しくなった。 パブロヴィッチは今やオランダ戦のようにボールを前へ運ぶ役割をより頻繁に担い、セルビア戦のように鋭い縦パスでゴールにつながる決定機を演出できるからだ 。ヴィルツの2点目の前にカイ・ハヴァーツへ通したパスは、別格の一球だった。

広告

試合後、クロップはARDで、キミッヒとパブロヴィッチがオランダの戦い方を自分たちで分析し、 「うまく対応策を見つけた」 ことも称賛した。ナーゲルスマンがキミッヒを右サイドに移し、パブロヴィッチをフェリックス・ヌメチャと組ませたワールドカップでは、ドイツの中盤中央にまさにバランスと対応力が欠けていた。

その策は、 最終的に両者へ極めて悪い影響を及ぼした 。余裕のあったキュラソーとの初戦、そしてヌメチャについてはコートジボワールとのグループ第2戦を除けば、2人ともその実力からすると悲惨なワールドカップを過ごした。

広告

セルビアとオランダ代表を相手にした今回のプレーで、キミッヒは不要だという議論はすべて決着したはずだ。 クロップも以前から、その見方をばかげているとして退けていた 。ヌメチャとトム・ビショフは質の高い代役だ。アンジェロ・シュティラー、アントン・シュタハ、ミカ・バウアーにも、いつか再びアピールの機会があるかもしれない。だが、この11月半ばの数日間を経て、クロップの中盤の軸は当面定まった。

IMAGO / Chai v.d. Laage

勝者：フィリップ・トロイ。長年の課題を解決するクロップの切り札が再び活躍

それは、クロップが不運だった前任者たちと違い、最大の課題をついに解消したこととも関係している。右サイドバックでは、フィリップ・トロイが 短期間で代えの利かない存在になった 。クロップが最初の招集でフライブルクのトロイを抜てきしたときから、59歳の監督は周囲の驚いた反応を不思議がっていた。

広告

「ドイツでは右サイドバックがいないと言われている。フィリップ・トロイは『えっ、何の話をしているんだ？』と思うはずだ」とクロップは当時語った。トロイはその見方の正しさを示し、これまでの代表5試合を通じて、一般のドイツのサッカーファンにも強く印象づけた。

セルビア戦とオランダ戦で再び示したように、トロイは守備でも攻撃でも非常に信頼できる働き手だ。クロップがすべての選手に必ず求める、揺るぎない意志と献身を備えている。理想的には相手がボールを受けた瞬間から妨害し、積極的に対人戦へ挑む。攻撃面ではグルダとの連係が随所ですでに非常にうまく機能した。トロイが外側を追い越して攻撃に幅を加えることもあれば、グルダがサイドに張るときには内側へ入ることもあった。

広告

クロップ自身も、トロイを世界クラスとは評さないだろう。だが、疑いようのない長所を持つ彼は、右サイドで現時点でも最良かつ最も実績のある解決策であり、長期的には大当たりの起用となるかもしれない。

「我々は、次の一歩を踏み出せるようにしてくれる人に、ある瞬間に出会う必要がある。私がフィリップにとってその存在になれるなら、とてもうれしい」とクロップは9月に語っていた。その言葉は、まさに核心を突いていたのかもしれない。

Getty Images

広告

勝者：ヨナタン・ター、バイエルンとは違いクロップには不可欠

右サイドとは違い、クロップはセンターバックで選択肢が豊富すぎるほどだ。そのあおりを現在最も受けているのが、前述したヤン・アウレル・ビセックである。ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ター、ヴァルデマール・アントン、マリック・チャウ。そして スピードがあり、外側でもプレーできる若手のイェルチュもいる 。

少なくとも直近のセルビア戦とドイツ戦に目を向ければ、ターは勝者だと感じていい。シュロッターベックがセルビア戦で意外にもベンチに座り、代わってチャウがプレーした一方、ターは両試合とも90分間フル出場した。チャウの起用は、クロップによれば空中戦の強さが理由だった。

広告

セルビア戦では1-3となる得点の前にFKを与えたものの、 バイエルンで最近やや苦しんでいるセンターバック は、クロップにとって依然として不可欠な存在のようだ。30歳のターは最近、キム・ミンジェが好プレーでプレッシャーをかける中、バイエルンで不動の地位を保てていなかった。ター自身もたびたび不安定さや動きの重さを見せ、コンパニーのシステムで重要となる一対一の局面では、ファウルでしか対応できないことが多かった。

その結果、ブンデスリーガのRBライプツィヒ戦とドルトムント戦という大一番では、90分間ベンチに座った。チャンピオンズリーグのアーセナル戦に45分間出場できたのも、キムが負傷の影響で退いたためにすぎない。

広告

だが、クロップの下では今もレギュラーの地位を保っている。現在は最高の状態ではないにもかかわらず、だ。調子を取り戻せば、ナーゲルスマン体制と同じく、シュロッターベックと不動のコンビを組むだろう。少なくとも、代表監督の信頼は確かだ。ターは招集メンバーに入った4試合すべてで90分間プレーしている。

Getty Images

ドイツ代表：グループ2（リーグA）の最終順位表