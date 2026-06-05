ドイツ代表FWレナート・カール（18、バイエルン・ミュンヘン）が金曜の練習中に負傷し、ワールドカップ出場を断念した。ユリアン・ナーゲルスマン監督はすでに代役を指名している。

同日、トレーニング中に負傷し病院へ搬送されたカールについて、ナゲルスマン監督は「状況は芳しくない」と回復の見通しに悲観的な見解を示していた。

検査の結果、W杯に間に合う状態ではなく代表から外れた。準備期間中に存在感を示していた若手FWにとって、痛ましい不運だ。

カールは直近の代表活動でトレーニングや親善試合に活躍し、本大会での出場が期待されていた。先週のフィンランド戦（4－0）でも先発していた。

ドイツサッカー連盟は即座に後任を発表した。スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク記者によると、RBライプツィヒ所属の20歳MFアッサン・ウエドラオゴが追加招集される。彼は当初代表入りをかろうじて逃していた。

ナゲルスマン監督は本人に直接招集を伝え、RBライプツィヒにも連絡済み。スペインで休暇中のウエドラオゴは、できるだけ早くシカゴの代表チームに合流する。

Ouedraogoにとっては思わぬ形で夢が叶った。ドイツ屈指の才能とされ、ビッグ大会デビューが迫っていた。Karlの離脱で、最高峰の舞台で力を示すチャンスを掴んだ。



