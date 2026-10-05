レナート・カール（18／バイエルン・ミュンヘン）、サイード・エル・マラ（20／1.FCケルン）、そしてユルゲン・クロップによってすでにノミネートされながら、まだ起用されていないフィン・イェルチュ（20／VfBシュトゥットガルト）が、全25人の候補者に名を連ねている。

「ゴールデンボーイ」は、イタリアのスポーツ日刊紙『トゥットスポルト』とポータルサイト『トランスファーマルクト』によって毎年選出される。対象となるタレントは2006年以降の生まれでなければならず、評価期間中にヨーロッパの上位25の1部リーグのいずれかでプレーしている必要がある。これまでのドイツ人受賞者は、2011年のマリオ・ゲッツェただ1人だ。

ブンデスリーガからはこのほか、ボルシア・ドルトムントのコンスタンティノス・カレツァス（ギリシャ）とジョアネ・ガドゥ（フランス）も今年の候補に入っている。2025年はショートリストにドイツ人選手は入らず、受賞したのはパリ・サンジェルマンのフランス人デジレ・ドゥエだった。2024年はラミン・ヤマル（スペイン）、2023年はジュード・ベリンガム（イングランド）が受賞している。選考は国際的な専門家による審査員団が行う。