ドイツ人監督のデビュー戦で大勝利！モハメド・サラーがガラタサライ・イスタンブールを沈める

それまで無敗だった首位ガラタサライ・イスタンブールに対し、トラブゾンスポルが4-0（前半3-0）で快勝した。サラーはこの試合でハットトリックを達成し、さらにノア・サビオロの4点目もアシストで演出した。

サラーは試合開始4分でチームに先制点をもたらした。その後、39分にサビオロの2-0をお膳立てすると、前半終了間際の44分には自らこの試合3点目を決めた。80分には4-0として試合を締めくくった。

ライスにとって、この勝ち点3は「完璧な船出」となった。というのも、VfLボーフムとFCシャルケ04の元指揮官である同氏は、つい先週水曜日にトラブゾンスポルの新監督として発表されたばかりだった。

「今週は強度の高いトレーニングを2回しかできなかった。それでもチームが、こうした電撃的な切り替えとアグレッシブなプレッシングを軸にした私のゲームプランを、これほどミスなく遂行してくれたことを誇りに思う。ここ数日間の選手たちのハードワークに対する、当然の報いだ」と、52歳の指揮官はチームのパフォーマンスを称賛した。

3得点のサラーについて、ライスは「彼ほどのクラスを持つ選手がチームにいるのは特権だ。だが今日は、守備でも攻撃でもチーム全体がスペースを完璧に消していた」と語った。

一方、エジプトのスーパースターは、トラブゾンスポルにとって重要な勝利だったと話した。「ここ数週間は簡単ではなかった。新監督は短い時間の中で、僕たちに非常に大きな戦術的安定感を与えてくれた。ガラタサライがボールロスト後の切り替えで脆さを見せることは分かっていたし、そのスペースを冷徹に突いた。この勝利は今後数週間の基準でなければならない」

スュペル・リグの順位表はどうなっている？

ガラタサライではレロイ・サネが先発出場したが、まったく見せ場を作れなかった。一方で、元ドイツ代表のチームメートであるイルカイ・ギュンドアンは出場機会がなく、90分間ベンチに座ったままだった。

トルコ・スュペル・リグの順位表では、トラブゾンスポルはこの勝ち点3によって暫定5位に浮上した。ただし、日曜日の試合結果次第ではその座を追われる可能性がある。

一方のガラタサライは、今季の同大会で初めて勝ち点を落とした。それでもオカン・ブルク監督率いるチームは、今なお同じ街のライバルであるベシクタシュに勝ち点1差をつけて首位を維持している。