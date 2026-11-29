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ハネス・シュタインバッハが思いがけずNBAで初めて大きな輝きを放った。しかし、シャーロット・ホーネッツの勝利にはつながらなかった。

一時はホーネッツからGリーグのチームに送られたシュタインバッハだが、 そこで歴史的な好成績を残し、NBAのチームで再びチャンスをつかんだ 。ブルックリン・ネッツ戦ではムサ・ディアバテが体調不良で欠場したため、17分間の出場機会を得て、その時間を生かして強い印象を残した。

シュタインバッハの効率的な10得点（フィールドゴール6本中4本成功）と、リバウンドでの貢献（10リバウンド）もあり、 一時27点差をつけられたシャーロットはネッツ戦で再び勝機を見いだした。 シュタインバッハにとってはNBAキャリア初のダブルダブルだった。

それでも、ドイツ人選手の好影響とコービー・ホワイトの見事な活躍（37得点、フィールドゴール18本中12本成功、3リバウンド、4アシスト、3スティール）をもってしても、6連敗を止めることはできなかった。

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ネッツは序盤から勢いよく攻め、マイケル・ポーターJr.（16得点）を中心に、第1クォーターはフィールドゴール19本中13本、3ポイントシュート10本中7本を決めた。一方、ホーネッツの前半のシュート成功率は低調な37％にとどまり、50対73と23点差でハーフタイムを迎えた。

しかし、その後シャーロットは立て直した。クリスチャン・アンダーソン（5得点、8アシスト）が3ポイントシュートで差を縮め、ホーネッツは8点差まで迫って最終クォーターに入った。そこでまず立ちはだかったのが、19得点、12リバウンドのダブルダブルを記録したデイロン・シャープだった。それでもシャーロットは引き下がらなかった。

27得点を挙げたナズ・リードが残り13秒にレイアップを決め、ホーネッツから見て116対118とした。続くプレーではホワイトがシャープのダンクを鮮やかにブロックし、残り3秒で再び同点に追いつくチャンスを得た。しかし、シャープが設けたスクリーンにぶつかってシュートを放てず、審判もファウルを宣告しないまま試合は終了した。

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コン・クヌッペルとデニス・シュルーダーを引き続き欠くホーネッツは、これで7連敗となった。火曜日にかけての夜には、 同じく苦境にあり、新ヘッドコーチを迎えて臨むワシントン・ウィザーズ との対戦が待つ。