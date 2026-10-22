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ユヴェントスのFWニック・ヴォルテマーデは、ヨーロッパリーグのスタッド・レンヌ戦でアシストを記録した後、PKからゴールを決め、2-2の引き分けに持ち込む上で重要な役割を果たした。ドイツ人ストライカーは、厳しい1週間を終えたチームメートに、前向きなエネルギーを保つよう呼びかけた。

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ヴォルテマーデがアリアンツ・スタジアムでユヴェントスの反撃をけん引

ドイツ人FWニック・ヴォルテマーデの傑出した活躍により、ユヴェントスはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第3節でスタッド・レンヌと2-2で引き分けた。ヴォルテマーデは開始5分のゼキ・チェリクによる先制ゴールをお膳立てし、66分にはPKを冷静に決めた。

この結果、ユヴェントスはそれまでの欧州勢との対戦に続き、リーグフェーズでの無敗を維持した。

ヴォルテマーデは試合を通じて脅威となり続け、後半終盤には空中戦から2度、決勝ゴールに迫った。

ヴォルテマーデ、前向きな姿勢と信じ続けることの重要性を強調

試合後、ヴォルテマーデは直近の国内でのつまずきを乗り越え、欧州の舞台で気概を示すことの重要性を語った。「信じて戦い続けなければならなかった」とヴォルテマーデはSkyに語った。

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「ラツィオ戦の後、気持ちを切り替えて前向きなエネルギーを見いだす必要があった。特に今夜はそうだった」

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「勝つためにできることはすべてやったが、勝利には届かなかった。これからも前に進み続けなければならない……。このようなエネルギーがあれば、物事はうまくいく」とドイツ人FWは付け加えた。

コープマイネルスとスパレッティがチームの反応を称賛

MFテウン・コープマイネルスは後半に試合を支配したチームを称え、ユヴェントスは勝ち点3に値したと強調した。「後半に見せた反応は大きかった……。後半の戦いぶりなら、勝利に値したと思う」とコープマイネルスは述べた。

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ルチアーノ・スパレッティ監督も、リードを許してから崩れなかったヴォルテマーデとチームメートを称賛した。

「ああした場面で気落ちしてもおかしくなかったが、選手たちはプレーを続け、判断を下し、解決策を見つけようと取り組んだ」とスパレッティ監督は語った。

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ユヴェントスは欧州での勝ち上がりに照準

ヴォルテマーデを攻撃の中心に据えるユヴェントスは、ヨーロッパリーグの順位表で好位置を維持している。

スパレッティ監督率いるチームは、次のグループ戦でAZアルクマールと対戦し、欧州の舞台での無敗を続けたいところだ。

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ユヴェントスは11月にオランダへ遠征する前に、再び国内での戦いに集中する。