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ドイツメディアが、オランダ代表の5-0の大敗を検証した。スポーツシャウは戦術分析を通じ、ユルゲン・クロップ代表監督がデリー・シェルハントとブラヤン・グルダのためにどうスペースを作り出したかを解説している。

シェルハントとグルダは、セルビア戦と同じく両サイドに入った。同放送局は「彼らは、例えばW杯でのヴィルツとは違い、まさにウイングとしてプレーした」と記している。

ドイツの両サイドバックにも重要な役割があった。フィリップ・トロイは内側に入り、反対側のナサニエル・ブラウンも同様に動いた。「そうすることで相手選手を引きつけ、サイドで1対1の勝負ができるスペースを作った」

シェルハントとグルダが外側に位置したことで、フロリアン・ヴィルツは中央でプレーできた。同放送局はリヴァプールのMFを、相手がボールを保持しているときにも多くの仕事をこなす「自由な芸術家」と評している。

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前半、オランダのカウンターではティジャニ・ラインデルスにまだスペースを与えすぎていた。そのためクロップ監督はハーフタイムに、必要に応じて前に出てラインデルスのスペースを消すようセンターバックに求めた。

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シェルハントはすでに41分にドイツを先制に導いていた。後半、クロップ監督のチームはヴィルツの2得点とグルダの1得点などで、スコアを5-0まで広げた。

クロップ監督は記者会見で「中央が閉ざされているなら、1対1を仕掛けられるのはサイドしかない」と説明した。

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「あの2人（シェルハントとグルダ、編集部注）はどちらもプレーできる。いやはや、彼らの働きぶりは本当に信じられないほどだった」

クロップ監督は「シェルハントも、あれほど素晴らしい代表戦でのプレーができるとは思っていなかっただろう」と締めくくった。