ジョーイ・フェールマンにとって、水曜日は早く忘れたい夜となった。ボルシア・ドルトムントのMFは、チームとともにボデ／グリムトに0-1で敗れ、試合後にはドイツメディアから厳しい評価を受けた。





フェールマンは昨夏、約2500万ユーロでPSVからドルトムントに加入。フォレンダム出身の同選手は、加入後の数試合で多くの称賛を集めていたが、水曜日の試合を境に評価は一変した。









「彼はいつも同じだ。守備よりも攻撃のプレーの方が明らかに得意で、守備では繰り返し弱点が露呈する。終盤の失点場面では、シェーヴォルドをそのまま行かせてしまった。見られたものではなかった」とSPORT1は記し、フェールマンのプレーに5点をつけた。





SPOXもフェールマンを評価しなかった。「前半には自陣のペナルティーエリア内で重要な守備対応を見せた。しかし、ボールを持った際には、このオランダ人選手のプレーから刺激が生まれず、全体としてかなり期待外れの出来だった」とオンラインメディアは総括し、4.5点をつけた。

地元紙ルール・ナハリヒテンも、SCヘーレンフェーンやFCフォレンダムなどでプレーしたフェールマンに、あまり感銘を受けていない。「このオランダ人選手はプレーに秩序をもたらそうとした。だが、試みに終わることが多かった。ボデも彼をうまく抑え、有効な選択肢を奪った。重要なボール奪取が何度かあった点を踏まえ、4.5点」

フェールマンは今週末、ドルトムントとともにウニオン・ベルリンと対戦する。ドルトムントはブンデスリーガで依然として無敗を維持し、順位表では2位につけている。