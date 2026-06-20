ワールドカップで印象的な活躍を見せるイスマエル・サイバリは、ドイツでも高く評価されている。ドイツメディアは、バイエルン・ミュンヘンが来季加入するモロッコ代表を歓迎すると報じた。

『BILD』紙は「バイエルンでさえ祝っている！」と伝えた。同紙によると、来季バイエルンへ加入するサイバリは、W杯グループCのスコットランド戦で鮮やかなゴールを決めた。ブンデスリーガは彼の加入を心待ちにできるだろう。

PSVウォッチャーのリック・エルフリンク氏は今週初め、アイントホーフェン・ダグブラッド紙を通じて、サイバリの移籍が最終段階にあると報じていた。ドイツメディアによると、サイバリは来週火曜日に米国でメディカルチェックを受ける予定で、特段の問題は予想されていない。

移籍金は最大5500万ユーロに達する見込みだが、BILDは「このスーパースターの獲得は事実上決定的で、ミュンヘンも喜んでいる。W杯での cada プレーが価値を高めている！」と伝えている。

『キッカー』は「サイバリはブラジル戦に続き、スコットランド戦でも開始71秒で時速115kmのシュートでネットを揺らし、クロスバー直撃など危険な攻撃を連発。W杯の顔になりつつある」と伝えた。

ドイツ『スポックス』も、彼がエールディヴィジ年間最優秀選手に選ばれたことを挙げ、ブンデスリーガでの活躍に期待する。だが本人は冷静だ。「自分がW杯の『新星』かどうかは分からない。判断するのは観客やジャーナリストだ」

それでも代表としてW杯で戦えることを誇りに思う。「母国代表でW杯に出場するのは子供の頃の夢だった。目標に向けて一歩ずつ全力で戦う。チームは遠くまで進めると思う」と語った。