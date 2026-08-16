ドイツメディアがそろって同じ評価　イスマエル・サイバリのバイエルンデビューについて

バイエルン・ミュンヘンのユニフォームでデビューを飾ったイスマエル・サイバリについて、ドイツメディアは非常に高く評価している。MFは土曜日午後、RBライプツィヒとの親善試合（3-1で勝利）で25分間プレーした。

サイバリは移籍期間のかなり早い段階で、PSVからバイエルン・ミュンヘンへ移籍していた。デア・レコルトマイスターは、モロッコ代表の同選手に5000万ユーロを支払った。

ワールドカップで負った負傷の影響で、チームへの合流は遅れていた。そして土曜日、クラブでの非公式デビューを果たした。いきなりアシストを記録し、重要な働きを見せた。

ただ、サイバリはエゼキエル・バンズジに対する激しいタックルでイエローカードも受けた。それでもドイツメディアは一斉に、元PSVの同選手にとって夢のようなデビューだったと伝えている。

BILDは「アリアンツ・アレーナで夢のデビュー：スーパー・サイバリがジャマル・ムシアラのゴールをアシスト」と見出しを打った。 Spoxもまた、非常に成功したデビューだったと評した。「このモロッコ人選手はまず、バンズジにかなり荒いタックルを見舞ってネガティブな形で目立ったが、そのすぐ後には見事なドリブルからムシアラにミュンヘンの3点目をお膳立てし、技術面でも脚光を浴びた」

地元紙Süddeutsche も、サイバリの好印象の第一歩について報じている。「彼は美しくペナルティーエリアまでドリブルで運び、いきなり最初のアシストを記録した。まさにDFたちの間を舞うように抜けていった」

試合終盤には、ムシアラが暑さの影響で体調を崩してピッチに倒れ込んだ。サイバリはその様子を見るやチームメートのもとへ走り寄り、倒れ切る前に支えた。この場面にはソーシャルメディア上で好意的な反応が寄せられた。