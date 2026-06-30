ドイツサッカー連盟：「この大きな挫折を、何事もなかったかのように無視することはしない」

ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長は、2026年W杯での早期敗退を受け、スポーツ部門幹部とともにユリアン・ナゲルスマン代表監督と再会談すると発表した。

ノイエンドルフ会長は声明で「パラグアイに敗れ、米加墨開催のW杯を去ることとなった後、私は昨日、ナゲルスマン監督と長時間にわたり話し合った」と述べた。

さらに、アンドレアス・リーテッヒ氏とルーディ・フラー氏が率いるスポーツ運営チームも同席した。我々は皆、ワールドカップでのパフォーマンスが期待を下回っていたという点で意見が一致している」。

さらに「数日かけて、チームが力を出せなかった原因を冷静に分析する」と語った。

「今回の大きな挫折を踏まえ、何事もなかったかのように先へ進むつもりはない。米国やカナダで熱く応援してくれたサポーター、そして母国で支えてくれた皆様に感謝する。大会が早く終わってしまったことに対し、全員が深い失望を感じている」と語った。

大会前からナゲルスマン監督には批判が集まっていた。キュラソー戦で7－1と大勝し批判は和らいだが、コートジボワール戦（2－1で勝利）とエクアドル戦（2－1で敗北）では内容面で課題を残した。

それでも、経験の浅いパラグアイ代表との決勝トーナメント1回戦ではPK戦の末に敗れ、38歳の監督への疑念はさらに強まった。

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