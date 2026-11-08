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ドイツサッカー連盟（DFB）が、また一人、有望株を他国に奪われた。ドイツの年代別代表でプレーしてきたマッテオ・パルマが、イタリアのA代表に招集された。

イタリア代表が土曜日に発表したところによると、ロベルト・マンチーニ監督は、負傷したセンターバックのジャンルカ・マンチーニ（ASローマ）に代わり、ウディネーゼ・カルチョのDFパルマをフランス、ベルギーとのネーションズリーグの試合に追加招集した。なお、ジャンルカとロベルトに血縁関係や姻戚関係はない。

今回の招集により、パルマは代表としてプレーする協会を変更した。ただし、18歳のパルマはイタリア代表でデビューしても、FIFAの規定に定められた条件を満たせば、理論上はなおドイツ代表でプレーできる。別の国の代表としてプレーするには、それまでの出場が公式戦と親善試合を合わせて最大3試合で、最後の出場時に21歳未満だったこと、ワールドカップや欧州選手権に出場していないこと、最後の出場から3年以上が経過していること、さらに移籍先の協会が属する国の国籍を以前から保有していたことが条件となる。

パルマには、まだその可能性がある。2008年3月にベルリンで生まれたパルマは、まずイタリアの育成年代の代表でプレーし、その後、ドイツのU-16、U-17、U-18代表でプレーした。ヘルタ・ベルリンで育成され、2022年にウディネーゼへ移籍。昨シーズンにはすでにトップチームで数試合に出場し、シーズン後半戦は2部のサンプドリア・ジェノヴァへ期限付き移籍した。現在はトップチームの一員として定着している。

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マッテオ・パルマはすでにセリエAのレギュラーに

シーズン序盤の筋肉の負傷を経て、パルマは今やレギュラーにまで成長し、直近のセリエAの4試合すべてで90分間プレーした。ウディネーゼは現在、11試合で勝ち点わずか5にとどまり、最下位に沈んでいる。

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ウディネーゼの失点数は25で、守備成績はリーグで下から2番目だ。それでもパルマは、イタリア屈指の有望株の一人とされている。9月の時点では、どちらの代表でプレーしたいかについて、この若手選手は明言を避けていた。「両方の代表チームと連絡を取っていますが、まだ決めていません。どちらかのオファーを受けるには、まだ適切な時期ではありません」と、移籍情報を扱うジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオに語っていた。

Getty Images

DFBはこれまでにどの有望株を逃してきたのか？

だが、決断は予想より早く下された。DFBにとっては、ケナン・ユルディズ、ジャン・ウズン、パウル・ヴァナー、イブラヒム・マザらに続く、近年の新たな痛手となる。一方、ユルゲン・クロップは次の代表合宿に向けて、ボルシア・メンヒェングラットバッハの非常に才能豊かなワエル・モヒャをメンバーに招集した。 モヒャにはモロッコ代表でプレーする資格もある。

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FWニコロ・トレゾルディもイタリア代表でプレーできるが、来夏にドイツ代表としてU-21欧州選手権に参加した後で決断する意向だ。

一方、センターバックには新たな選手が入り込む余地も少ない。定位置を確保しているヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）、ヴァルデマー・アントン、ニコ・シュロッターベック（ともにドルトムント）に続き、セルビア、オランダとの試合にはマリック・チャウ（ニューカッスル・ユナイテッド）とフィン・イェルチュ（シュトゥットガルト）が選ばれた。 一方、インテル・ミラノでレギュラーを務めるヤン＝アウレル・ビセックは、意外にも招集されなかった。