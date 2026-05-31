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Jeroen van Poppel

翻訳者：

ドイツはW杯へ明確なメッセージを送っている

ドイツ 対 フィンランド
ドイツ
フィンランド
親善試合

ドイツは日曜夜、ワールドカップ最終調整でフィンランドを4-0で下した。ナーゲルスマン監督率いるチームはウンダフ2得点、ヴィルツ、ムシアラのゴールで快勝し、マインツで調整を完了した。

ムシアラ、ヴィルツ、さらにレナート・カールといった若きスターを起用し、ほぼベストメンバーで臨んだ。一方、チャンピオンズリーグ決勝に出場したカイ・ハヴェルツは欠場。同試合でアーセナルのストライカーであるハヴェルツは先制点を挙げていた。 代表に復帰したマヌエル・ノイアーも出場しなかった。

序盤からドイツがボールを支配し、ウンダフ、ムシアラ、ヴィルツが連続してチャンスを作ったが、GKフラデツキーに阻まれた。

フィンランドは自陣に閉じこもり、ドイツの波状攻撃に対応するのが精一杯だった。

30分過ぎ、ショートコーナーからキミッヒがクロス、フリーのウンダフがヘディングで1-0とした。

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1点差で折り返したが、実力差はそれ以上だった。フィンランドはほとんどチャンスを作れず、1失点で済んだのは幸運だった。

後半早々、連携ミスを突いたヴィルツの追加点、カールのスルーパスからウンダフが続けてネットを揺らし3-0。

その後もドイツは連携攻撃でフィンランドを圧倒。80分にはムシアラが鮮やかな連係から右隅に決め、4-0で試合を決定づけた。

以降はペースを落としたものの、ドイツは試合を完全に支配。W杯へ自信を与える圧勝となった。ドイツはグループEでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。

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