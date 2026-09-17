ドイツは44人を招集したが、アヤックスのスター、ユリアン・ブラントはアムステルダムに残る

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがドイツ代表メンバーに復帰することが、ユルゲン・クロップ監督によって木曜日に発表された。指揮官は、今後行われるネーションズリーグに向けて2つの異なるメンバーを編成している。アヤックスで際立った活躍を見せているユリアン・ブラントは、クロップ監督の選考から外れた。MFは2024年11月を最後に代表戦に出場していない。

クロップ監督は9月24日、ドイツがオランダ代表と対戦する試合で代表監督としてデビューする。その後、このオランダ代表の相手はネーションズリーグでもギリシャ、セルビアと対戦する。

テア・シュテーゲンには再びドイツ代表でチャンスが与えられる。マヌエル・ノイアーが不本意な結果に終わったワールドカップの後に代表を引退したためだ。複数のドイツメディアによれば、テア・シュテーゲンはアヤックスで良いパフォーマンスを続ける限り、クロップ監督の第一選択でもあるという。

クロップ監督はオランダ戦とギリシャ戦（9月27日）に向けてテア・シュテーゲンを選出した。その後、このGKはアヤックスに戻り、他のGKたちが代表監督の前で自らを証明する機会を得る。

来週のオランダ戦では、フロリアン・ヴィルツ、カリム・アデイェミ、アレクサンダル・パブロヴィッチらが不在となる。一方で、カイ・ハフェルツやジャマル・ムシアラらはヨハン・クライフ・アレナに姿を見せる。ネーションズリーグの4試合に向けて、合計44選手が招集されている。

オランダ戦に向けたドイツ代表の完全メンバー

GK: マルク・テア・シュテーゲン（アヤックス）、アレクサンダー・ニューベル（VfBシュトゥットガルト）、フィン・ダーメン（FCアウクスブルク）、ノア・アトゥボル（SCフライブルク）、ヨナス・ウルビヒ（バイエルン・ミュンヘン）

DF: ヤン・ビセック（インテルナツィオナーレ）、ヨシュア・キミッヒ、ナタニエル・ブラウン、ヨナタン・ター（バイエルン・ミュンヘン）、ヘネス・ベーレンス（FCアウクスブルク）、マックス・ローゼンフェルダー、フィリップ・トロイ（SCフライブルク）、ヨシャ・ヴァグノマン（VfBシュトゥットガルト）、ヴァルデマール・アントン（ボルシア・ドルトムント）、リドレ・バク（RBライプツィヒ）、フィン・イェルチュ、マクシミリアン・ミッテルシュテット（VfBシュトゥットガルト）、ダヴィド・ラウム（RBライプツィヒ）、マリック・ティアウ（ニューカッスル・ユナイテッド）

MF: セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、レナート・カール（バイエルン・ミュンヘン）、ナディーム・アミリ（マインツ）、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）、ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード）、バンバセ・コンテ（TSGホッフェンハイム）、ヤニク・エンゲルハルト（フライブルク）、クリス・フューリッヒ（VfBシュトゥットガルト）、アントン・シュタッハ（リーズ・ユナイテッド）、カリム・アデイェミ（FCバルセロナ）、ミカ・バウアー（セルティック）、トム・ビショフ（バイエルン・ミュンヘン）、サイード・エル・マラ（1.FCケルン）、ブラヤン・グルダ（RBライプツィヒ）、ヴィタリー・ヤネルト（ブレントフォード）、フェリックス・カイデル（SVエルフェアスベルク）、アレクサンダル・パブロヴィッチ（バイエルン・ミュンヘン）、デリー・シェルハント（SCフライブルク）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

FW: カイ・ハフェルツ（アーセナル）、ユネス・エブノウタリブ、ヨナタン・ブルカルト（アイントラハト・フランクフルト）、Nck・ヴォルテマーデ（ユヴェントス）。