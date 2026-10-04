ドイツは今回もギリシャを退けることができなかった。今代表ウィーク中にアウクスブルクで0-1の敗戦を喫したのに続き、日曜日のテッサロニキでの一戦も0-0に終わった。これにより、オランダとギリシャが4試合を終えて勝ち点8でネーションズリーグの同組首位に立っている。ドイツは勝ち点5で3位、セルビアは勝ち点なしで最下位となっている。

ギリシャは立ち上がりから激しく入り、開始2分もたたないうちに先制点を奪っていてもおかしくなかった。元ヴィレムIIのコスタス・ツィミカスのアシストから、主将ギオルゴス・マスラスがフリーでヘディングを放ったが、GKヨナス・ウルビヒがドイツを救った。

ドイツはやや試合に入れるようになったが、今週前半にオランダが2-2の引き分けで終えた超満員のトゥンバ・スタジアムで、支配していたわけではなかった。ダヴィド・ラウムに得点のチャンスが訪れたものの、GKコンスタンティノス・ツォラキスが見事に応じた。

その直後、ドイツはついに決めたかに見えた。ジョナタン・ブルカルトが見事に流し込み、ディー・マンシャフトでの初ゴールを一度は祝った。しかし、その喜びは長く続かなかった。主審クレマン・トゥルパンがモニター確認を命じられ、トム・ビショフのハンドを確認したためだ。

前半と同様に、後半立ち上がりもギリシャは非常に良い入りを見せた。コンスタンティノス・マヴロパノスの危険なヘディングを生み、さらにウルビヒが再び好セーブを見せた。ウルビヒはユルゲン・クロップ監督から、ノア・アトゥボルとフィン・ダーメンより優先して起用されていた。

ドイツはボール保持では上回った。ただ、そこから大きな脅威を生み出すことはできなかった。ギリシャは守備で非常に安定しており、さらに切り替えでも危険さを保っていた。マスラスは再びヘディングの好機を逃した。MFはタイミングがわずかに合わず、ヘディングは枠を越えた。

終盤には両チームに危険な場面が訪れたが、最終的にギリシャの観客にゴールはもたらされなかった。0-0で終了した。