ドイツは今回もギリシャを倒し切ることができなかった。今代表ウィーク前半のアウクスブルクでの1-2の勝利に続き、日曜日のテッサロニキでの一戦は0-0に終わった。これにより、オランダとギリシャは4試合で勝ち点8とし、ネーションズリーグの同組首位に立っている。ドイツは勝ち点5で3位、セルビアは勝ち点なしで最下位だ。

ギリシャは立ち上がりからアグレッシブに入り、開始2分も経たないうちに先制していてもおかしくなかった。元ヴィレムIIのコスタス・ツィミカスのアシストから、主将ギオルゴス・マスラスがフリーでヘディング。しかし、GKヨナス・ウルビヒがドイツを救った。

ドイツは徐々に試合に入っていったが、満員のトゥンバ・スタジアムで主導権を握るまでには至らなかった。ここでは今週、オランダも2-2の引き分けで終えている。ダビド・ラウムに得点のチャンスが訪れたものの、GKコンスタンティノス・ツォラキスが見事に対応した。

その後、ドイツはついに先制したかに見えた。ジョナタン・ブルカルトが見事に決め、ディー・マンシャフトでの初ゴールを一瞬祝った。しかし、その喜びは長く続かなかった。主審クレマン・トゥルパンがモニター確認を命じられ、トム・ビショフのハンドを確認したためだ。

前半と同じく、後半立ち上がりもギリシャは上々の入りを見せた。コンスタンティノス・マヴロパノスの危険なヘディングにつながったが、ここでもウルビヒが好守を披露した。ウルビヒは、ユルゲン・クロップ監督がノア・アトゥボルとフィン・ダーメンより優先して起用したGKだった。

ドイツがボール保持では上回った。ただ、そこから大きな脅威を生み出すことはできなかった。ギリシャは守備面で非常に安定しており、さらに切り替えでも危険な存在であり続けた。マスラスには再びヘディングの好機が訪れたが、これも逃した。MFはタイミングをわずかに合わせきれず、ヘディングは枠を越えた。

終盤には両チームに危険な場面が訪れたが、ギリシャの観衆にゴールは最後まで許されなかった。0-0で終了した。