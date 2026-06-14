日曜の夕方、NRGスタジアムで行われた2026年ワールドカップ（米・加・墨共催）グループ5の試合で、ドイツがキュラソーを7-1で下し、複数の歴史的記録が生まれた。

ドイツは初勝利で勝ち点3、キュラソーは勝ち点0のまま。同組にはエクアドルとコートジボワールもいる。

統計サイト「オプタ」によると、ドイツは通算得点を239に伸ばし、238のブラジルを抜き大会史上最多得点国となった。

また、このスコアは2002年大会でドイツがサウジアラビアに8-0で勝利した試合など、21世紀に入ってからのワールドカップで5試合しかなく、ドイツがそのうち3試合に関与していることも指摘した。

さらに2000年以降、1試合で7得点以上を挙げた試合はわずか5試合で、その3試合にドイツが絡んでいる。ドイツは2002年大会でサウジアラビアを8-0で下し、 2014年準決勝のブラジル戦でも7-1で勝利し、今回も同じスコアを達成した。

個人ではジョシュア・キミッヒが大会最多の5アシストを記録。

また、デニズ・ウンドゥフは途中出場ながら1得点2アシストを記録し、1966年のデータ集計開始以来、ワールドカップでこの快挙を達成した史上2人目の選手となった。

この記録は、2014年大会で日本戦のハメス・ロドリゲス（コロンビア）以来2人目の快挙となった。