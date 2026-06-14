ドイツはサウジアラビアとの思い出を振り返り、オンダフは失われたハメスの宝物を見つける。

日曜の夕方、NRGスタジアムで行われた2026年ワールドカップ（米・加・墨共催）グループ5の試合で、ドイツがキュラソーを7-1で下し、複数の歴史的記録が生まれた。

ドイツは初勝利で勝ち点3、キュラソーは勝ち点0のまま。同グループにはエクアドルとコートジボワールもいる。

統計サイト「オプタ」によると、ドイツは通算得点を239に伸ばし、238のブラジルを抜き大会史上最多得点国となった。

また、このスコアは2002年大会でドイツがサウジアラビアに8-0で勝利した試合など、21世紀以降わずか5試合しかない大量得点試合の一つにもなった。

さらに2000年代以降、1試合で7得点以上を挙げた試合は5度のみで、ドイツが3度関わっている。2002年にはサウジアラビアを8-0で下し、 2014年準決勝ブラジル戦でも7-1で歴史的勝利を収め、今回も同じスコアを達成した。

個人ではキミッヒが大会最多のチャンス創出5回を記録。

また、デニズ・ウンドゥフは途中出場ながら1得点2アシストを記録し、1966年のデータ集計開始以来、ワールドカップでこの快挙を達成した史上2人目の選手となった。

この記録は、2014年大会で日本戦に出場したコロンビア代表ハメス・ロドリゲス以来2人目の快挙となった。