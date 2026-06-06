ドイツはアメリカの世界最高峰の得点を上回り、好調でワールドカップに臨む。

ドイツは土曜日のアメリカ代表との最終親善試合を2－1で制した。シカゴで行われた試合では、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツがカイ・ハヴェルツとレロイ・サネのゴールで勝利。アメリカの得点はアントニー・ロビンソンが挙げた。

ポチェッティーノ監督はデストを右翼、ティルマンを中盤に起用。バログンがペピに代わりフォワードに入った。プリシッチやマッケニーも先発した。

ドイツは試合前日にレナート・カールが負傷離脱。これにより右サイドはレロイ・サネが起用された。左SBではナサニエル・ブラウンがデビッド・ラウムを押さえて先発。マヌエル・ノイアーは負傷で欠場。

試合は開始2分、キミッヒのFKからハヴェルツが頭で合わせドイツが早々に先制した。

それでも米国は徐々にペースを握り、ティルマンとプリシッチが好機を創出した。

36分、プリシッチのCKをドイツ守備陣が十分にクリアできず、ロビンソンが素早くボレーで叩き込み1－1とした。

ホームチームは努力が報われた。前半はチャンス数とCK数で米国が上回り、ドイツは再三脅威を作り出せなかった。ソルジャー・フィールドの観衆は、出遅れながらも流れを取り戻したUSMNTの奮闘を見守った。

後半も拮抗したが、57分、サネのシュートがロビンソンに当たりコースが変わり、フリーゼの背後に突き刺さった。

ポチェッティーノ監督はジョバンニ・レイナ、ペピ、ティム・ウィーア、ブレンデン・アーロンソンらを投入したが、同点ゴールを奪うことはできなかった。







