エメルセ・ファエ監督は、ワールドカップでコートジボワールがドイツに2-1で敗れたことだけでなく、ドイツ選手のある行動にも失望した。

右SBシンゴが80分に負傷し、治療のためボールをタッチライン外へ蹴り出した。しかし左SBブラウンはボールを返さず、そのままドイツの攻撃に転じた。

試合後、ファエ監督はブラウンに「謙虚であれ。良い試合をしたが、私たちに敵意を示す必要はない」と語りかけたという。

「ドイツにはもっとフェアプレーを見せてほしかった。シンゴが負傷したとき、ボールを返してほしかった。ドイツはサッカー大国であり、私たちは彼らを模範としている。だからこそ、今回のフェアプレーの欠如には失望した」と落胆した。

前半はフランク・ケシエのゴールでコートジボワールが先行。ユリアン・ナーゲルスマン監督の采配が的中し、途中出場のデニズ・ウンダフが同点と勝ち越しを決めた。

「両チームとも勝つ価値があった。ドイツには称賛を送りたい。彼らの経験が勝因だ」とファエ監督は述べ、勝ち点6を手にしたドイツを称えた。

「我々は素晴らしい試合をした。優勝候補相手に選手たちがよく戦ったことを誇りに思う。この敗戦を次の糧にする」と語った。

コートジボワールはエクアドルを1-0で下し3得点を獲得。エクアドルがドイツに勝っても、キュラソーと引き分ければ16強進出の可能性が残る。しかし、コートジボワールが南米勢に勝ったことが大きな要因となるだろう。